A redditezők egy kis közössége elindított egy beszélgetést, ami csak arról szól, hogy szerintük mik lesznek azok a dolgok, amikről nem fogunk olyan nagy lelkesedéssel sztorizgatni öt év múlva. Mik lesznek azok a dolgok, amik pár év múlva roppant kellemetlen emlékek lesznek csupán. Az online közösség 40 példát is tudna hozni erre, de most nézzünk csak néhányat ezek közül.

a Facebook

Már most sem olyan, mint régen, így lehet, hogy beteljesül a jóslat, hogy a Facebook az iwiw sorsára jut.

De ide sorolható a legszebb pillanatait élő TikTok is. Sőt! Az Instagram is, ami most már inkább néz ki valami online shopnak, mint menő képmegosztó közösségi oldalnak.

YouTuberek és influenszerek

Ma ők a nagy véleményvezérek, a megmondóemberek, de pár év múlva lehet, hogy ez már nem így lesz. Hogy kik lesznek helyettük, az jó kérdés, de gyanús, hogy a szavatosságuk, az irántuk való kezdeti lelkesedés, az újdonság ereje megkopik idővel.

A férfiak barbershopos frizurái

A közösségi és az eddigi tapasztalatok szerint: múló hóbort ez is.

Fenék- és szájfeltöltés

Most nagyon menő mindegyik, de majd meglátjuk, mi lesz akkor, ha Kim Kardashian, Cardi B, Nicki Minaj visszafogottabb stílust választanak maguknak.

Egyébként ide lehetne még sorolni a szívatós videókat, a hosszú és hegyes műkörmöket és még ezernyi dolgot.

