Tomán Szabina mindig is kritikus volt saját magával szemben, amely a megjelenésére is igaz. Ennek ellenére az üzletasszony a természetességet szeretné képviselni, épp ezért nem kedveli az erősebb sminkeket, és nem is mindig festi ki magát:

„Számomra a smink egy lehetőség arra, hogy változtassak magamon, nem azért teszem fel, hogy több legyen az önbizalmam, inkább a játékosságot jelenti, egy smink által tudom más arcomat mutatni. A hétköznapokban sokszor előfordul, hogy nincs rajtam smink” – kezdte az egykori modell, majd ezzel kapcsolatban súlyáról, diétáiról is őszintén mesélt.

Korszakaim voltak. A modellkedés ebből a szempontból a sanyargatással egyenlő. Az első terhességem idején bedobtam a gyeplőt a lovak közé, akkor mindent megengedtem magamnak, meg is lett a böjtje. Amikor a diéta segítségével lefogytam és a saját bőrömön kitapasztaltam, milyen táplálkozási szokások működnek nálam, akkor találtam meg ebből a szempontból a tökéletes egyensúlyt

– árulta el a Borsnak a kétgyermekes édesanya, hozzátéve: ehhez kulcsfontosságú, hogy az ember figyeljen saját magára, teste jelzéseire.