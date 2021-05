Szíjj László hétmilliárd forintot vett ki a Duna Aszfaltból, napi húszmilliót keresett tavaly

Friss éves beszámolója szerint a koronavírus-járvány ellenére minden eddiginél sikeresebb évet zárt 2020-ban a milliárdos nagyvállalkozó, Szíjj László állami megrendelésekben bővelkedő építőipari cége, a Duna Aszfalt Zrt. – derül ki az RTL Klub Híradó riportjából.

A cég a 2019-es 157 milliárd forint után 2020-ban 175 milliárd forintos bevételt tudhatott magáénak, amivel a nyeresége 24,35 milliárd forintról 26 milliárdra nőtt. Ez a 2019-es 3 milliárd forintot követően 7 milliárd forintos osztalékot jelent, amelyet Szijj László ki is vett,

vagyis csak ezzel a cégével naponta 20 millió forintot keresett tavaly.

Szíjj László vagyonát a Forbes 2019-ben 207,4 milliárd forintra becsülte, amivel a akkor Magyarország negyedik leggazdagabb embere lehetett.

Az akkor még kft.-ként működő Duna Aszfalt neve azután lett ismert, hogy a Fidesz egykori pénztárnoka, Simicska Lajos 2015-ben kiesett Orbán Viktor kegyeiből, és vele együtt a Közgép is a kedvenc mélyépítő cég szerepéből.

Fotó: Oláh Tibor / MTI Utolsó kopóréteg terítése, hengerelése, tömörítése a határsávban. A Duna Aszfalt Kft. és a HÓDÚT Útépítő Kft. közös kivitelezésében befejező szakaszához érkezett az új magyar, román határátkelőhely kialakítása az M35-ös autópályán

A Duna Aszfalt rendkívül sikeres éveket tudhat maga mögött:

2017-ben 75 milliárd forint bevétel után 18 milliárd volt a nyereség, 12 milliárd az osztalék,

2018-ban 129 milliárd forint bevétel után szintén 18 milliárdos nyereség volt, 13 milliárdos osztalékkal,

2019-ben 157 milliárdos forintos bevétel után 24 milliárd volt a nyereség, és 3 milliárd osztalékot vehetett fel a tulajdonos.

Szíjj László neve egyébként legutóbb akkor pörgött igazán a hazai sajtóban, amikor kiderült, hogy a tiszakécskei nagyvállalkozó áll a cég mögött, amely üzemelteti az Artemy és a Lady MRD nevű jachtot – a Lady MRD az a jacht, amelyet például Mészáros Lőrinc is többször is használt már, 2020 augusztusában pedig az Index is beszámolt róla, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is igénybe vette az állami tendereken – az útépítéseket szinte kizárólag az állam finanszírozza – jól prosperáló vállalkozó hajóját.