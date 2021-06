A szentendrei jobbikos jelölt korábban még nem tudott volna összefogni a DK-val

Ha netán a Jobbik összeállna a DK-val – ami soha nem fordulhat elő –, én sem tudnék a tükörbe nézni

– jelentette ki az előkerült felvételen a jobbikos Pál Gábor. Azt is mondta, hogy a választók sem díjaznának egy ilyen összeállást, mert szerinte sokkal többet veszítene a Jobbik, de valószínűleg a Demokratikus Koalíció is.

A Mandiner hívta fel a figyelmet a Pindroch Tamás, a Figyelő újságírója, a jobbikos politikus korábbi munkatársa által posztolt videóra. „Ez után a videó után egy alapos tükörbe nézést ajánlok neki és az egész Jobbiknak. Felismeritek még magatokat, Gábor?!” – tette hozzá Pindroch Tamás a közösségi oldalán.

Május elején jelentette be a Jobbik, hogy Pál Gábort ajánlják képviselőjelöltnek Pest megye 3. sz. országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: Szentendre, de még 16 település tartozik hozzá) az őszi ellenzéki előválasztásra.

Pál Gábor feleségével és öt gyermekével Szentendrén él. Újságíróként kezdte pályafutását, majd 2019-ben a szentendreiek bizalmának és támogatásának köszönhetően önkormányzati képviselő lett. Mindig is szívén viselte hazánk sorsát, és minden erejével fellépett a korrupció ellen

– fogalmazott májusi közleményében a párt.

Május végén közölte Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje, hogy pártja Pál Gábort támogatja Pest megye 3. sz. választókerületben.

Pest megye 3. sz. országgyűlési egyéni választókerületében indul még az előválasztáson a momentumos Buzinkay György és az MSZP–Párbeszéd jelöltje, Béres András. A 2018-as választáson Hadházy Sándor, a Fidesz–KDNP jelöltje szerzett mandátumot (46,11 százalék).

„Gábor szentendrei önkormányzati képviselő, aki mindent tud a Pilis-Dunakanyar térségéről. Ötgyermekes családapaként pontosan ismeri, hogy milyen a tisztességesen élő magyarok élete, és milyen küzdelmekkel néznek szembe a mindennapokban” – írta Dobrev Klára a Facebook-oldalán.

Pál Gábor egy május 30-i bejegyzésében a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy egy az egy ellen, „csak így győzhetünk a 2022-ben, a győzelem első lépcsője azonban az előválasztás”.

A szentendrei politikus nem az egyetlen közösen támogatott jelöltje a Jobbiknak és a Demokratikus Koalíciónak.

A napokban tájékoztatott arról Jakab Péter, a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje, hogy a DK-s Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettest tartja a főváros egyik legaktívabb politikusának, ezért őt támogatják az előválasztáson Budapest 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületében (Újbuda – XI. kerület).

Jakab Péter azt is megismételte, hogy a Jobbik csak ott indul el, ahol ők szolgálják legjobban a kormányváltást. A pártelnök és a Jobbik is többször hangsúlyozta, hogy az ellenzéki összefogásban a kormányváltás érdekében félretették az ideológiai különbségeket.

Pál Gábor már másképp gondolja

Cikkünk megjelenése után nem sokkal „A tükör” címmel hosszú Facebook-bejegyzésben reagált a jobbikos Pál Gábor arra a három évvel ezelőtti videóra, amelyben arról beszélt, hogy nem tudna tükörben nézni, ha a Jobbik és a DK összefogna.

A 2018-as választási kampányban azt nyilatkoztam, hogy sem a Jobbiknak, sem a DK-nak nem lenne szerencsés, ha összeállna egymással, és nem is tudnék tükörbe nézni, ha így tennének. Igen, akkor így gondoltam, most viszont nagyon nem

– közölte a Jobbik szentendrei politikusa a közösségi oldalán.

Pál Gábor felidézte, hogy meg is lett akkor az ellenzéki pártok külön indulásának az eredménye: „ismét kétharmaddal nyert a rezsim, csúcsra járatva a lopást.”

A jobbikos politikus ma akkor nem tudna tükörbe nézni, ha a külön indulással ismét elősegítené a Fidesz kétharmadát,

a bolsevik típusú urambátyám rendszer kiépülését, az álnemzeti, képmutató NER-es ficsúrok arroganciáját, az ország teljes kifosztását és a magukat újságírónak képzelő, központi megrendelésre dolgozó propagandisták trollkodását

– tette hozzá.

Arra is kitért, hogy az Orbán-kormányt csak közösen, összefogással lehet legyőzni, „nincs B-válaszlehetőség”. Azt is írta, hogy ezt ismerte fel, és a kormányváltásban bízó magyar emberek is.