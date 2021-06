Szlávik János: Agresszívabb az indiai mutáns, de a vakcinák védenek ellene

Dr. Szlávik János elmondta: örömteli, hogy alacsony a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja az szennyvizekben. „Jó néhány hétre előrevetíti azt, hogy ez a kedvező járványügyi helyzet még így fog maradni” – mondta.

Szlávik János arról is beszélt, hogy a kórházakban most már nagyon kevesen vannak, többnyire olyan emberek, akiket már hosszú ideje ápolnak és még nem gyógyultak ki.

Az indiai mutánsról beszélve úgy fogalmazott:

Úgy tűnik, hogy agresszívabban terjed. Kicsit más a klinikai kép, de szerencsére az elérhető vakcinák hatékonyak ellene.

Hozzátette: a jelek szerint az, aki átesett a betegségen, hosszú időre szóló védettséget jelez az összes mutáns ellen. Még ha csökken is az antitestek száma, a sejtes immunitás megmaradnak. Ez is mutatja, hogy nem feltétlenül lehet az antitestekből lemérni azt, hogy ki mennyire védett – fogalmazott Szlávik János.

Az infektológus főorvos arról is beszélt, hogy a nyájimmunitás eléréséhez még folytatni kell az oltásokat idehaza.

Nem biztos, hogy minden magyar felnőttet be kell oltani, de még azért többet kell, hogy teljesen megnyugodjunk

– mondta.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a kétkomponensű oltóanyagoknál a második oltás is fontos ahhoz, hogy a védettség „jelentősen megemelkedjen és sokáig tartson”, ezért azt is fel kell venni.

Szlávik János arra is felhívta a figyelmet, hogy amióta nem kötelező közterületen a maszkviselés, azóta a légúti betegségek is jobban terjednek. „Természetesen ezért nem kell visszavenni a maszkokat, különösen nyílt térben, de zárt térben továbbra is javasolt” – fogalmazott.