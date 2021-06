Megújul a Batthyány tér

Új forgalmi rendet vezetnek be a Batthyány téren, így zöldebbé válik a környezet az I. kerület csomópontján – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-t.

A Batthyány tér szombaton kezdődő átalakításának célja, hogy a kerületi önkormányzattal együttműködve olyan közterület jöjjön létre, amely kedvez a gyalogosoknak. Csökken a buszok által elfoglalt terület mérete, így a járdák és a zöldterületek növelésével a mostaninál gyalogosbarátabb lesz a környezet – közölték.

A kerület a zöldfelületek felújítását júniusban végzi el, majd – várhatóan júliusban – új szelektív hulladékgyűjtőket és felújított padokat helyez ki. A felszabaduló, a Dunával párhuzamos, Fő utca felőli szervizúton pedig rendezett, virágokkal borított gyalogos területet alakít ki az önkormányzat.

A közúti forgalmi rend is megváltozik majd. Június 8-án nyolc órától a Bem rakpart felől megszűnik a Fő utca irányába a balra kanyarodási lehetőség. A tér déli útpályájának egyirányúsítása is megváltozik: a Fő utca felől csak a BKK-járatok és a taxik hajthatnak be. A Bem rakpart felől a Fő utca felé a Csalogány utcánál lehet áthajtani, a Csalogány utca és a Fő utca torkolatában a Duna felől érkezők jelzőlámpa segítségével kanyarodhatnak balra.

A Batthyány téren lévő taxiállomás átkerül a szervizút túloldalára, a 39-es autóbusz megszűnő végállomási megállóhelyére, a templom előtt pedig buszmegállókat alakítanak ki.