Nemcsak fizikálisan, de mentálisan is kimerültek azok az egészségügyi dolgozók, akik végigharcolták a frontvonalban az elmúlt egy-másfél évet. Az ő ellátásukat most külön meg kell szervezni, amire országszerte már több kezdeményezés is indult. A klinikai szakpszichológus szerint a mentális felépülés legalább annyi időt vesz igénybe, mint ameddig a fokozott terhelés a mindennapok része volt.