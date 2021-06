Szlávik János: Nyaralni csak óvatosan!

A nyaralások szempontjából azok az országok veszélyesek, ahol tombol a vírus, az onnan hazatérők komoly veszélyt jelenthetnek. Ilyen jelenleg a Dél-afrikai Köztársaság, India, Vietnám és Brazília – figyelmeztetett Szlávik János, de úgy vélekedett, hogy egy átlagos utazás egy európai országban nem jelent veszélyt.

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában javasolta, hogy utazás előtt mindenki tájékozódjon a kormány koronavírus-oldalán és a célország konzulátusán. Bár napról napra jobbak a járványügyi adatok, Szlávik János hangsúlyozta, hogy a járványnak még nincs vége, a vírus ellen csak az oltással lehet védekezni.

Nem lehet elégszer elmondani, hogy aki nincs beoltva, az abszolút védtelen, náluk előbb vagy utóbb kialakul a betegség

– mondta, de rögtön hozzátette, hogy van elegendő vakcina mindenkinek, nem csak az eddig regisztráltak számára. A szakember szerint az egész felnőtt lakosság számára elegendő oltóanyaggal rendelkezik Magyarország, viszont 3 millióan még nem jelentkeztek. Azért lenne fontos az ő oltásuk is, mert a beoltottaknál

szinte soha nem alakul ki súlyos betegség, legfeljebb enyhe, ráadásul ők nagyon ritkán terjesztik a betegséget.

Azoknak, akik be vannak oltva, nem kell félniük az újrafertőződéstől sem, ha a második oltás után már eltelt két-három hét – fejtette ki. Az is az oltakozás mellett szól, hogy a beoltottak nagyon ritkán kerülnek kórházba, és ők is olyanok, akiknek súlyosabb alapbetegségük van.

A megfertőződés esélye egy a 15-20 ezerhez, ha valaki be van oltva, a kórházba kerülés esélye egy a 75-100 ezerhez, az pedig, hogy valaki meghaljon úgy, hogy be van oltva, az egy az egymillióhoz

– mutatott rá a szakember, aki szerint fontos lenne a gyerekek oltása is. Ők ugyanis fogékonyabbak a koronavírus mutációira, a vakcinázást viszont kevés, sokszor szinte nulla mellékhatással átvészelik.

Az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte, tehát ha Magyarország úgy dönt, akkor megkezdődhet a 12–15 éves korosztály oltása. De azt jó tudni, hogy a gyerekek minimális reakcióval túl vannak rajta, és náluk 100 százalék védettséget jelent

– emelte ki a főorvos, aki szerint mostanra inkább az jelent problémát, hogy a szülők nem szeretnék beadatni az oltást a gyerekeiknek.