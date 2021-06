Eddig három embernél azonosították Magyarországon az indiai mutánst

Magyarországon a nyár is biztonságosabb lesz, mint máshol, idehaza három esetben azonosították eddig az indiai variánst, júniustól kezdve pedig meg lehet tartani nyári és napközis táborokat – derült ki az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.

György István, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője azzal kezdte, hogy „az átoltottságnak köszönhetően Magyarországon a nyár is biztonságosabb lesz, mint sok más európai országban”.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország jelenleg második helyen áll az uniós átoltottsági listán, ezáltal jóval az EU-s átlag felett vagyunk jelenleg. Az első oltások beadása tekintetében népességarányosan az Egyesült Államokat is megelőzzük – hangsúlyozta.

Hozzátette: 5 millió 267 ezren regisztráltak az oltásra, többségük már fel is vette azt.

Kijelenthetjük, hogy aki fel akarta venni az oltást, az felvehette

– mondta, hozzátéve: senki nem késett le semmiről, továbbra is lesz lehetőség arra, hogy az emberek beoltassák magukat.

Később döntenek

Említette, hogy a 16 évesek oltásáról a későbbiekben fognak dönteni, valamint hogy a jövőben már nem lesz szükség tömeges oltásokra. Ezekről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt már pénteki reggeli rádióinterjújában.

A kórházi oltópontokon két vakcinára lehet stabilan számítani: a Sinopharmra és a Pfizerre – közölte György István.

Korlátozott mennyiségben még Szputnyik V-re, valamint egyes oltópontokon Modernára és Janssenre is lehet foglalni – tette hozzá.

György István azt is közölte, hogy mostantól kezdve a háziorvosi praxisokat annak fényében látják el vakcinával, hogy mennyit igényelnek. Nekik Pfizer-, Sinopharm- és Janssen-vakcinákat tudnak biztosítani, az AstraZenecából pedig egyelőre csak második körös oltásokat fognak beadni – mondta.

Emlékeztetett arra is, hogy a hazánkban élő külföldiek és a külhoni magyarok oltására is hamarosan sor kerül.

Különösen aggasztónak tartom, hogy ma az a Gyurcsány áll a baloldal élén, aki gyűlöletkampányt folytatott a külhoni magyarok ellen. Ha ma rajtuk múlna, akkor nemhogy oltást nem kapnának, de még az állampolgárságot is elvennék tőlük

– mondta György István, miután közölte, hogy nem szívesen folyik bele a pártpolitikába.

Emellett megköszönte az embereknek, hogy hallgattak a kormányra, és „a baloldal intenzív oltásellenes kampánya ellenére” is regisztráltak és felvették az oltást.

Csökken a megbetegedések száma

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette a veszélyhelyzet kezdete óta végzett rendőri intézkedéseket, valamint azt, hogy milyen feltételek mellett lehet átlépni a határokon.

Ezt követően Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője ismertette a legfrissebb járványügyi adatokat.

Elmondta, hogy az aktív betegek száma folyamatosan csökken: 64 ezer aktív beteget tartanak még számon, 702-en szorulnak kórházi kezelésre és 78 ember van még lélegeztetőgépen.

Magyarországon már három esetben azonosítottuk az indiai variánst

– közölte.

Hozzátette: egy páciens kórházi ápolásra is szorult, az ő környezetében, az ápolásában részt vevő egészségügyi dolgozók mintáit levették és megvizsgálják. Összesen 119 mintát vettek le, ebből még 33-nál várnak az eredményére, de eddig nem találtak fertőzöttet az egészségügyi dolgozók közt, ami az oltásnak is köszönhető – mondta Galgóczi Ágnes.

Galgóczi Ágnes arra is emlékeztetett, hogy júniustól kezdve a nyári és napközis táborokat is meg lehet szervezni, de fontos, hogy itt is betartsák a higiéniás szabályokat.

A lehető legfontosabb az, hogy csakis tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák és szervező vegyen részt a táborokban

– mondta.

Hangsúlyozta: a felnőttek közül csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt a táborokban. Ha valaki megbetegszik, akkor azonnal értesíteni kell a tábor orvosát, aki majd megteszi a szükséges intézkedéseket – közölte.