Orbán Viktor: A tömegesről átállunk a készenléti oltásra

A miniszterelnök az interjúban beszélt még

az önkormányzatokat érintő változásokról,

a 12–15 évesek oltásáról,

a foci-Eb-ről,

a dán kémbotrány hazai vonatkozásairól,

valamint Trianonról is.

A műsorvezető, Nagy Katalin első kérdése az volt, hogy mi a helyzet 12–15 év köztiek oltásával. A miniszterelnök válaszát felvezetve először arról beszélt, hogy a tegnapi napon 11 ezer első oltást és 85 ezer második oltást adtak be Magyarországon.

„Ez jól mutatja, hogy megváltoztak a dolgok” – mondta, utalva arra, hogy korábban az első oltásokra fókuszáltak, hogy minél több ember kapjon némi védelmet.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy

269 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, 26-an pedig meghaltak a fertőzés miatt.

„Az első oltások száma azért ilyen alacsony, mert az emberek már nem rohamoznak meg bennünket. Mi vagyunk az egyetlen ország az Európai Unióban, ahol nem vakcinahiány van, hanem vakcinabőség” – mondta az oltásokra visszautalva. Hozzátette: ez a jövőben is így marad majd.

Jön a készenléti oltási rend

Orbán Viktor arra is kitért, hogy már csak kevesen kérik a vakcinát, „ezért át fogunk állni a tömeges oltásról a készenléti oltásra” – mondta.

Ennek a lényege az lesz, hogy kevesebb oltópontot tartanak fenn, mint eddig, de mindenkinek lesz hova mennie az oltásért. A miniszterelnök arra kérte az embereket, hogy ha lehet, akkor még most, a készenléti időszak kezdete előtt adassák be az oltást.

Ha most mennének el, jobban járnánk mindannyian: ők is, a háziorvosok is és az oltásszervező szakemberek is

– mondta.

Nyár végére derülhet ki, hogy oltják-e a 12–15 éveseket

Csak ezt követően tért ki a miniszterelnök a 12–15 évesek oltására is. Elmondta, hogy erről továbbra is viták folynak.

„Az egész vírushelyzetben nehéz tudományosan tisztán látni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte nyár végére dőlhet el Magyarországon, hogy beoltják-e majd ezt a korosztályt.

Én itt türelmet szeretnék kérni. Most a kiskorú gyermekeket az oltási igazolvánnyal rendelkező felnőttek bárhova magukkal vihetik

– fogalmazott Orbán Viktor.

Jön az uniós védettségi, de csak lassan

Nagy Katalin a jelenleg is készülő uniós oltási igazolványról is megkérdezte a miniszterelnököt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország járványügyi szempontból, valamint a védettségi igazolványok kiállításában is előrébb jár, mint mások.

Szoktam is mutogatni nekik, hogy nálunk ilyen igazolvány van már

– mondta a miniszterelnök a külföldi politikusokra utalva.

Hozzátette: „Ha európai összefüggésben akarunk gondolkodni a járványról, akkor nem szabad Magyarországból kiindulnunk. Külföldön kijárási tilalom van, maszk van, nem lehet beutazni. […] Még ugyanolyan depressziós nyomás alatt vannak az emberek, mint mi voltunk két három hónapja” – fogalmazott.

Konklúzióként azt mondta, hogy emiatt egyelőre nemzeti alapon kell gondoskodni a saját utazásunkról és lehetőségeinkről, és az uniós igazolvány csak a nyár későbbi szakaszában kaphat majd emellett szerepet.

Könnyítést kapnak az önkormányzatok, még ma döntenek erről

A miniszterelnök ezt követően arról is beszélt, hogy az önkormányzatokat érintő veszélyhelyzeti szabályozást is módosítják hamarosan. Hozzátette: a polgármesterek közül egyre többen azt követelik, hogy változtassák meg a fennálló szabályokat.

A DÖNTÉST MÉG MA DÉLUTÁN MEGHOZZÁK – TETTE HOZZÁ.

Orbán VIktor arról is beszélt, hogy a „gazdaságvédelem” korszakából most már a „gazdaság újraindításának” korszakába léptünk át. Az oltási program által időt, szabadságot és pénzt sikerült nyerni, ez pedig lehetőséget adhat arra, hogy gazdasági szempontból megelőzzünk másokat – mondta.

Minden magyar életet megmentettek, amit meg lehet menteni

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az átoltottság növekedése most már csak az embereken múlik.

Innentől kezdve már egyéni felelősség van. Akármit is csinálnunk […] ez már nem emeli meg az oltások számát, azt csak a személyes, egyéni döntés emelheti meg

– mondta.

Hozzátette: a járvány alatt szerinte minden életet megmentett a magyar egészségügy, amelyet meg lehetett menteni, kiemelkedően teljesített Európában, és nem omlott össze.

Nehéz volt tető alá hozni a pedofiltörvényt

Orbán Viktor a pedofilellenes törvénycsomagról is beszélt, hangsúlyozva, hogy régóta vitatkoznak erről, mivel ebben a kérdésben nehéz megfelelő szabályozásokat hozni, de most úgy fest, hogy révbe ért a törvénykezés.

A legtöbb pedofil bűncselekmény ma már az internet világában történik, ez is megnehezíti azt, hogy fellépjünk ellenük – mondta a miniszterelnök.

Trianon: Jobban állunk, mint tizenegy éve

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ma van a trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulója.

„Jobban állunk, mint tizenegy éve” – mondta a miniszterelnök a határon túli ügyek vonatkozásában, utalva arra is, hogy ezért döntöttek arról, hogy a nemzeti összetartozás napját létrehozzák. Van egy nagy nemzet, amely túlnyúlik az országhatárokon, és ennek a lelki közösségnek a megőrzése sikerült – mondta.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy erős, sikeres nemzetet akarnak létrehozni, de eközben a szomszédos államokkal is jó viszonyt akarnak ápolni. Hozzátette: a kettő abból a szempontból összefügg, hogy „a gyengével senki sem akar barátkozni”, mindenki az erőt és a sikert respektálja. „Egyre több országgal egyre jobb a kapcsolatunk. […] Mi nem ellenfeleket gyűjtünk, hanem barátokat” – fogalmazott a kormányfő.

Vizsgálják a dán kémbotrányt, függetlenségre törekszenek

Orbán Viktor külpolitikai vonatkozásban azt is közölte, hogy a dán kémbotránnyal kapcsolatban idehaza is vizsgálják, hogy Magyarországon is történtek-e lehallgatások.

NEM ARRA KELL TÖREKEDNI, HOGY EGYIK HATALOM VAGY MÁSIK HATALOM MELLÉ ÁLLJON MAGYARORSZÁG,

hanem arra, hogy a saját utunkat járjuk, illetve váltsuk át a kapcsolatainkat kézzelfogható előnyökre – mondta Orbán Viktor.

Szoboszlai nem játszik, ez mindent átértékel

A miniszterelnök végezetül a nyári foci-Eb-ről is beszélt. „Hát most éppen nem vagyok nagyon boldog. Végre felemelkedett egy magyar csillag a világ labdarúgásának égboltjára, és most kiderült, hogy vissza kellett utaznia Németországba […] úgyhogy most egy ilyen morózusabb, rosszkedvűbb állapotban vagyok.”

Ilyenkor nagyon lelkes szoktam lenni, de most, hogy Szoboszlai nem játszik, ez mindent átértékel

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: ennek ellenére egy nagyszerű nyárra és Európa-bajnokságra számít.

(Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2021. június 4-én. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)