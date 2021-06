Magyarországon is lecsapott az FBI

Az amerikai nyomozók az ausztrál rendőrséggel együttműködve három éve egy titkos telefonos alkalmazást készítettek, és világszerte elhitették az alvilággal, hogy az eszközön keresztül küldött üzeneteket nem látják a hatóságok, miközben az adatok valójában az FBI szerverére kerültek.

A kétezer dolláros telefonból három év alatt 12 ezer darabot adtak el, ezeket egy ausztrál bűnöző terjesztette. Mint az Index megírta, a napokban több mint száz országban csaptak le egyszerre a hatóságok, 800 embert vettek őrizetbe, és rengeteg drogot foglaltak le.

Az FBI együttműködött a magyar hatóságokkal is, Magyarországon 13 ember került rendőrkézre – számolt be az RTL Klub híradója. Egy 11 fős kábítószer-terjesztő hálózatot le is tartóztattak, a bűnbanda egy budapesti lerakatból szállította a drogot.