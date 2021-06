Újra jár a 100E, a jegyérvényesítés kész bűvésztrükk

Újra jár hétfőtől a 100E repülőtéri járat, amely közvetlen kapcsolatot biztosít Budapest belvárosa és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között. A naponta 7 és 21 óra között közlekedő autóbuszjárat a Deák Ferenc térről indulva jut el Ferihegyre. Menetidejének csökkentése érdekében a repülőtér felé egyedül a Kálvin téren áll meg, a belváros felé tartó autóbuszokról viszont az Astoriánál is le lehet szállni.

A repülőtéri buszra szóló jegy egy utazásra érvényes útmegszakítás és visszaút nélkül, a 100E vonal teljes hosszán. A jegy átszállásra vagy más vonalon történő utazásra nem érvényes. Előre is megváltható, akár mobilról is a közlekedési mobiljegy alkalmazásból. Ettől persze még nem lesz érvényes a jegy, a buszra szálláskor ismét be kell lépni az applikációba, és a már megvásárolt vonaljegyet kiválasztva meg kell nyomni az „érvényesítés járművön” feliratú gombot, majd be kell olvasni a járművön elhelyezett érvényesítő kódot. Az alkalmazásban megjelenő animált szimbólumot kell bemutatni a sofőrnek vagy az ellenőröknek.

Nem túl egyszerű, de még mindig jobb, mint amikor a pandémia miatt megszüntették a járatot, és sokaknak megmaradtak a jegyeik a szellembuszra. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) még fél évvel azután is árusította a jegyet, hogy a járatnak már híre-hamva se volt. Tizennégymilliót zsebeltek be ebből, azután felajánlották, hogy visszaadják mindenkinek az árát, de hát ugye jellemzően külföldiek vásárolták meg a reptérre szóló jegyet, és nem valószínű, hogy emiatt visszajöttek a BKK budapesti ügyfélközpontjába.