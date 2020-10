Egymásnak feszült Vitézy Dávid és a BKK a reptéri buszok miatt

Forrnak az indulatok a repülőtéri 100E járat buszjegyei körüli visszaélés miatt. A BKK korábbi vezetője, Vitézy Dávid arra hívta fel a figyelmet vasárnap, hogy a jelenleg de facto Draskovics Tibor vezetése alatt álló BKK azt a hamis látszatot keltette, hogy sok millió forintba került volna néhány gomb módosítása a jegyautomaták érintőképernyőjén, ezért nem törölték fél éven át a nem közlekedő repülőtéri járatokra szóló vonaljegyeket a automatákból.

A Közlekedő Tömeg Egyesület időközben jelentős értékre elkövetett csalás gyanúja miatt büntetőfeljelentést is tett a BKK gyakorlata miatt, amiért

hónapokon keresztül értékesítettek 900 forintba kerülő, más járatra nem érvényes repülőtéri buszjegyeket egy olyan járatra, amely nem is közlekedett.

Erre reagálva Draskovics Tibor magáncímről küldött levélben (de a BKK.hu oldalán, illetve MTI-közleményben is megjelenítve) kioktató stílusban immár egy 2019-es szerződésmódosításról tájékoztatja Vitézy Dávidot:

Nos, kellő tájékozódás esetén Ön is tudhatná, hogy 2019 februárjában módosították a szerződést és annak alapján »quality and release management« címén a BKK-nak fizetnie kell még az egyébként ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan is.