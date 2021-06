Kedden jöhet a zárószavazás a pedofiltörvényről

Június 15-én, kedden lesz a zárószavazás a pedofiltörvényről a parlamentben. Emellett más fontos kérdésekben is döntést hozhat aznap az Országgyűlés.

A törvényjavaslatot az eredetileg benyújtott verzióhoz képest azóta már egyszer módosították.

A legfrissebb változatban már az is szerepel, hogy a 18 év számára megtiltanák a homoszexualitás vagy a nemváltás népszerűsítését, bemutatását, illetve reklámozását is. Az ezekről szóló előadásokat pedig csak bizonyos, nyilvántartásba vett szervezetek és előadók tarthatnának az iskolákban. Civil szervezetek szerint ezek a módosítások súlyosan sértik a szólásszabadságot és a gyermekjogokat.

A fenti kitételeket tartalmazó módosító csomag vitája hétfőn lesz, kedden pedig már jöhet is a végső döntés. Mivel a törvényjavaslat bizonyos kitételei az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősített törvényeket is érintik, ezért az elfogadáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának kell majd igennel szavaznia.

Más kérdések is terítéken lesznek

Június 15-e egyébként a parlament tavaszi ülésszakának zárónapja is lesz, épp ezért több fontos kérdésben is döntenek majd aznap. Szó lesz többek közt az önkormányzati lakások eladását érintő törvényről, a veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályozásokról, a jövő évi költségvetésről, a Budapesti Diákvárosról, a Fudan Egyetem alapítványnak történő vagyonjuttatásról is.