Megjöttek a dugók, holnaptól a Lánchíd is felejtős

A Lánchíd felújítása szerdán hajnalban új szakaszába lép, ezzel megszűnik rajta minden forgalom. A BKK kedd délelőtti háttérbeszélgetésén Borsi Dávid szóvivő azt mondta, e korszerűsítési munkát már rég el kellett volna végeznie az előző városvezetésnek. Az időzítést a korábbi bevett gyakorlattal indokolta, ez a nyári időszak, iskolai szünet volt korábban is.

Az egy évre lezárt hídon a közösségi közlekedés járművei sem hajthatnak át, ezért megváltozik a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 916-os és a 990-es busz útvonala. A hiányzó szakaszok pótlásával összefüggő buszsávot alakítanak ki a Hegyalja úton, és új gyorsbuszjárat indul 110E jelzéssel az Apor Vilmos tértől a Bosnyák térig. A kivitelezési munkákat előreláthatóan 2023 augusztusában fejezik be. (A Lánchíd rekonstrukciójának tervezett lépéseiről korábban itt írtunk.)

A Lánchíd, a Blaha Lujza tér és a pesti rakpart felújításában is van állami szerepvállalás, utóbbi kettő esetében a hozzájárulás már be is folyt a főváros számlájára. A Lánchíd esetében is megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában arról, hogy 6 milliárd forint állami forrás fordítható a korszerűsítésére, de ez a pénz még nem érkezett meg, ezért a munka csak a Főváros előfinanszírozásával kezdődhetett meg. Borsi Dávid szóvá tette, hogy a három projektre az állam összesen kevesebbet költ (nagyságrendileg 8 milliárdot) mint amennyi támogatást nyújtott a fideszes vezetésű kerületeknek útfelújításra.

Az M0-s hídon az autóforgalom csak korlátozottan haladhat egy korábbi kivitelezési hiba javítása miatt, ezért a főváros belső útjaira fokozott terhelés vár – közölte Szabó Gábor, a Budapest Közút Zrt. forgalomtechnikai igazgatója. A közösségi közlekedés intenzitása a pandémiás helyzet miatt jelentősen visszaesett, és azóta sem tért még magához, a közúti gépjárműforgalom azonban visszatért a 2019-es szintre, ez is hozzájárul a dugók kialakulásához. A kerékpáros-forgalom 2019-hez képest dinamikusan növekszik. Az egy kerékpárra számított utazások száma a korábban mért 0,6-hoz képest ma már 5 utazást jelent, naponta hétezren utaznak a MOL Bubi kerékpárokkal.

A pesti alsó rakpart megújítása a Margit híd és a Parlament között már a múlt héten elindult, a Blaha Lujza tér esetében júliusban kezdődnek a forgalmi korlátozások.

(Borítókép: A felújítás alatt álló Lánchíd 2021. május 20-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)