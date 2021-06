Orbán Viktor: Nekünk nem tűnik melegellenesnek a pedofiltörvény

Az oltások felvételében van egy másfél-két hónapnyi előnyünk az Európai Unióban, mert hamarabb szereztünk vakcinát, és gyorsabban oltottunk – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában.

– figyelmeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: béküljünk meg azzal a gondolattal, hogy a vírussal szemben egyedül az oltás véd.

Arra a kérdésre, hogy a június 15-én elfogadott pedofiltörvény melegellenes-e, a miniszterelnök úgy válaszolt: ez a törvény a gyermekek védelméről szól.

– mondta a miniszterelnök. Rámutatott: akik 18 év felettiek, azokra ez a törvény nem vonatkozik, az ő életükbe nem akar beleszólni a jogszabály; a felnőttek úgy élnek, ahogy akarnak, hiszen ez egy szabad ország. Azonban a gyerekeket védeni kell – húzta alá Orbán Viktor.

Ami a gazdaság rugalmasságát csökkenti, rontja a versenyképességet – tért át a szintén nemrég elfogadott jövő évi költségvetésre Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Magyarország nemzeti érdeke, hogy ne fogadjon el külföldről ráerőltetett adómegoldásokat, az adónövekedés ugyanis életszínvonal-csökkenéshez vezet.

Az egyik oldalon vannak a liberális közgazdászok és az ellenzék, a másik oldalon vannak a konzervatív közgazdászok és a kormánypártok. Meglátásunk szerint a következő évet arra kell használni, hogy visszaerősítsük az országot, a családokat. Most nem tartalékolni kell, most kell visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, most kell a fiatalok adómentessége, most kell visszaadni a befizetett adót, most kell megállapodni a vállalkozókkal, most kell 200 ezerre emelni a minimálbért – tehát most a helyreállítás időszaka van. Az elfogadott költségvetést helyesnek tartottam