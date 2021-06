Varga Judit: Orwell születésnapján cenzúrázott a Politico

„Milyen érdekes, hogy éppen George Orwell születésének 118. évfordulóján kell értesülnöm arról, hogy a Politico cenzúrázta a cikkemet” – fogalmazott Varga Judit. Azt írta, hogy írásában a pedofiltörvénnyel kapcsolatban megfogalmazott „nemtelen és aljas hazugságokra” adott volna „tiszta és egyenes, tényeken alapuló válaszokat”, de ez így nem történhetett meg.

A módszer jól bejáratott: megtámadnak, ránk zúdítják hazugságaikat, de nem hagyják, hogy az ember megvédje magát, vagy cáfolja a gőzhenger vádaskodásait. Felépítenek egy gyűlölethadjáratot a sajtóban a másik fél cenzúrázásával. Ez lenne a szabad Európa?

– írta Varga Judit.

A miniszter azt írta, hogy a törvény „az Európai Unió Alapjogi Chartájának megfelelve, azzal összhangban” védelmezi a magyar gyermekeket és a szülők jogait. „Az európai újbeszél azonban a hazug arrogancia, a korlátokat nem ismerő rágalmazás nyelve. Ide jutottunk. Ha látná Orwell…” – zárta bejegyzését.

A miniszter így végül az Miniszterelnöki Kabinetiroda angol nyelvű oldalán, az About Hungary nevű portálon tette közzé az írást. Varga Judit ebben azt írja, hogy a nemzetközi sajtóban közel 10 éve „kiáltanak farkast” a magyar demokrácia haláláról, most pedig a pedofiltörvénnyel kapcsolatban is hazudnak.

A tárcavezető azt állítja, hogy az Európai Bizottság által közzétett levélben hamis állítások szerepelnek, a törvény ugyanis nemcsak a melegek ellen irányul, hanem mindenféle szexuális tartalomtól igyekszik megóvni a kiskorúakat, így nem diszkriminál.

Varga Judit azt is hozzátette, hogy a törvény nem zárja ki azt, hogy szexuális felvilágosítást tartsanak az iskolákban, csupán azt szeretnék elérni, hogy „képzett szakértők” beszéljenek a gyermekeknek erről a témáról, és ne „propagáljanak” semmit a gyerekek számára.

„Magyarországon mindenkinek joga van kifejezi a saját szexuális irányultságát úgy, ahogy azt megfelelőnek látja; a magyar törvények biztosítják az alapvető jogokat minden kisebbségnek. Ezzel az sincs ellentétben, hogy a szülőknek megadják a jogot ahhoz, hogy eldöntsék, miként nevelik gyerekeiket. Nincs ebben semmi diszkriminatív” – összegezte Varga Judit.

Az Európai Tanács csütörtökön és pénteken tart csúcstalálkozót Brüsszelben, amin Orbán Viktor miniszterelnök már az első nap komoly kritikákat kapott a törvény miatt.