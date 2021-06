Civilizációs átalakulást ígér Lázár János

Hódmezővásárhelyen a tram-train civilizációs átalakulást hoz: minden itteni család életét meg fogja változtatni ez a beruházás, pozitív értelemben – ígérte a helyi rádiónak adott interjújában Lázár János.

Idén ősszel egy teljesen új jármű jelenik meg az országban. Ehhez új szabályokat is kellett alkotnunk. Lassan átadjuk azt a beruházást, amelyre 100 éve nem volt példa. Ilyen rendszert soha nem építettek ki

– fogalmazott a vasútvillamos kormánybiztosa. Kijelentései nem is annyira a szuperlatívuszok miatt meglepőek, mint inkább az időpont okán: őszre datálja a spanyol szerelvények forgalomba állítását, holott a MÁV már régóta csak decemberrel számol.





Ugyanitt, a Rádió7 Közös nevező című műsorában előzőleg Kanda Imre főmérnök azt mondta, hogy az utasforgalom csak 5-6 járművel indulhat, először egy átmeneti menetrend szerint decemberben. A szakember kitért arra, hogy ha a típusengedélyt megkapja a prototípusnak tekinthető első három, már Magyarországra érkezett szerelvény, a szériajárműveknek akkor is még 2–3 ezer kilométert kell teljesíteniük próbaüzemmódban. De az se ad okot nagyobb bizakodásra, hogy a negyedik tram-traint június elejére várták, és most, a hónap vége felé sincs még róla hír.

A próbák többségét mindenesetre jól teljesítették az itt lévő hibridek: be tudták venni a legélesebb kanyarokat, elfértek egymás mellett a legszűkebb helyeken, összekötve és külön-külön is tettek tesztutakat Hódmezővásárhelyen, és Szegedre is ellátogattak. A dupla járműves tesztüzemben a városi kereszteződések is jól vizsgáztak, például az Andrássy úti megállóban, ahol a két vágány kitérővel kapcsolódik egymáshoz.





Szegeden eközben az is felvetődött, hogy a 4-es viszonylat is tram-traint kaphat: itt közlekednének – az ígéretek szerint – néhány év múlva a Szabadkára tartó hasonszőrű járművek. Mindenesetre a megyeszékhely is profitálhat a projektből. Két változat is készült a vonalvezetésre, az egyik szerint pedig egy teljesen új, soha eddig nem létezett villamos-szárnyvonal épülhet ki Alsóvároson.