Gyerekek is kerültek lélegeztetőgépre, a csecsemőket is oltani kellene

Egy vírusnak akkor van esélye az életben maradásra, ha talál olyan embereket, akiket megfertőzhet: ha egy populáció közel száz százaléka be van oltva, akkor az a vírus nem tud kit megbetegíteni – mondta az InfoRádióban Gárdos László, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke. Meglátása szerint a csecsemőket is oltani kellene, a járvány felszámolása csak így kerülhető el.

Másfél éves korig több mint tízféle oltást kap egy csecsemő, ezeknek minimális a mellékhatása, az egészségi nyereség viszont hatalmas. Egy gyermekorvosnak nem kérdés az, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció teljes egésze vagy nagyon nagy része be van oltva

– mondta el a gyermekorvos, hozzátéve, hogy az oltás nemcsak azokat védi, akik be vannak oltva, hanem a többieket is. Meglátása szerint, ha ezt a logikát követjük, akkor egyértelmű, hogy egy gyerekorvos szerint nincs alsó határa egy oltás adhatóságának.

– fogalmazott, majd hozzátette, ugyanakkor a gyerekek oltásáról a szülők döntenek, akik közül sokan magukat sem oltatták még be. Szerinte a felnőttek veszélyérzete a sok eredményes oltás következtében elmúlt, nem tudják már, hogy szüleik, nagyszüleik idejében milyen sok betegség volt.

Ez eleve nehezíti a gyermekek beoltásának helyzetét, ezen túl még az újdonságoktól is hajlamosak vagyunk idegenkedni, és mindehhez jön hozzá az oltásellenesség. Az oltásellenesség olyan, mint a középkori babona. Ezt most az emberek nem egymás fülébe súgják, hanem nagy publicitást kap az interneten, ahol nem az számít, hogy kinek van tudományosan igazoltan igaza, hanem hogy ki milyen hangosan, látványosan és meghökkentően tudja előadni álláspontját. Ha a mondandó elég hatásos kommunikációs szempontból, senki sem kérdőjelezi meg

– mondta Gárdos László.

Hozzátette továbbá, hogy évekkel később egész más szemmel gondolunk majd a koronavírus-járványra, mint most, amikor először az akut életveszéllyel járó és főként felnőtteket veszélyeztető állapottal foglalkoztunk.

Idővel jöttünk rá arra, hogy az akár tünetmentes fertőzés után hetekkel később jelentkezhet a gyermekeknél egy nagyon súlyos szövődmény, a sokszervi gyulladás. Magyarországon is jelentős százalékban fordultak elő ezek a betegek, a vírus sokkos, életveszélyes állapotot, erőteljes gyulladási folyamattal járó szívizomgyulladást és károsodást is kialakított egyes érintetteknél. Lélegeztetőgépre is kerültek gyerekek. A felnőtt akut betegségek számához képest ez elenyésző, de a gyerekpopulációban jelentős számnak tekinthető