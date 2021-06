Cigarettát kértek a meleg pécsi orvosoktól, aztán agyba-főbe verték őket

Valóban két meleg fiatalember volt az, akit megtámadtak nem sokkal azután, hogy kimentek az utcára egy közeli szórakozóhelyről. Először cigarettát kértek tőlük, utána kötöttek beléjük és estek nekik – írja a Pécs Aktuál. Az egyik áldozat eszméletét vesztette a kapott ütésektől és rúgásoktól.

Bár hétfőn a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense úgy nyilatkozott, hogy a sértettek – az RTL Klub Híradója szerint orvosok – szexuális beállítottsága nem közérdekű adat, de kollégái minden körülményt vizsgálnak. A lap pedig azt írja, hogy ha a rendőrségi vizsgálat igazolja, hogy valóban – vélt, vagy valós – homoszexualitásuk miatt verték meg a két férfit, akkor elég nagy bajba kerülhetnek, mert így súlyosabb büntetésre számíthatnak, mint alapesetben.

Emlékeztetnek, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely beszélt erről a legutóbbi Kormányinfón, amikor arról kérdezték, hogy hogyan védi a melegeket az Orbán-kormány. A miniszter ekkor azt mondta, hogy a regisztrált élettársi kapcsolatról szóló törvény az azonos nemű pároknak is biztosítja az együttélés lehetőségét.

Továbbá az Orbán-kormány által elfogadott Büntető Törvénykönyvben minősített, privilegizált eset az,

ha valamilyen kisebbség sérelmére követ el valaki bűncselekményt azért, mert adott személy egy kisebbséghez tartozik (vagyis például, ha valakit megvernek a szexuális preferenciái miatt).

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy a kormány az Alaptörvényben is rögzítette, hogy a kisebbségekhez való tartozás miatti sérelem esetén polgári jogi igényt – vagyis kártérítést – is érvényesíthessen az áldozat, amire korábban nem volt lehetőség.