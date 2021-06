Marad a kánikula, de szükség lehet az esernyőkre

Ma még kitart a kánikula, sőt, ma lesz a csúcspontja, keleten és délen 35–37 fokot mutathatnak a hőmérők. Továbbra is vörös kód van érvényben. Szerdán este viszont megérkezik egy hidegfront, aminek a hatására több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

Július első napjára mindenhol enyhül a hőség, 25–31 fokot mérhetünk a legmelegebb délutáni órákban. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. A nagyvárosokban és a tópartok mentén lesz a legmelegebb. Az aszályt jelentősebben mérséklő csapadék azonban továbbra sincs kilátásban.





Az utóbbi napok viharai sem hoztak sok vizet, villámot viszont annál többet. Az Időkép kamerái egy pécsi villámshow-t rögzítettek, amit most villámgyorsan megnézhetnek, 15 másodpercbe tömörítve.





Szerdán a keleti vidékeken erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés. Ma főként az Északi-középhegység térségében, illetve északkeleten valószínű egy-egy zápor, zivatar. Éjszaka csökken a gomolyfelhők száma, de továbbra is az ország északkeleti részén lehet helyenként csapadék. Szerda délután a Tiszántúlon, estétől a Kisalföldön (már nagyobb számban) fordulhatnak elő záporok, zivatarok.



Ma a déli, délnyugati szél megélénkül, szerdán már egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a légmozgás, és főleg az Észak-Alföldön meg is erősödik. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.