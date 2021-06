Kitágítják a 3-as metrót, hogy jobban érezzük magunkat

Bár a 3-as metró hét belvárosi állomásán egyelőre szünetel a forgalom, a két galériás szerkezetű, fordító állomáson – a Nagyvárad téren és a Lehel téren – fontos korszerűsítési munkák indultak. A Nagyvárad téren készül az akadálymentesítést biztosító lift aknája, és a sínpálya bontása is elkezdődött az egyik oldalon, ami az állomás területének korlátozásával jár, de még nincs hatással a közlekedésre. A Lehel téren az elkerített építési területek mögött komoly bontási munkálatok folynak.

A Nagyvárad tértől egészen a Nyugati pályaudvarig sétálva változatos képet mutat a pálya, néhol teljesen eltűntek a sínszálak, néhol egymás mellett látszólag indokolatlanul sok fekszik, mivel az összes sínszál beszállítása megtörtént, de olyan szakaszt is találunk, ahol már a sínszélesség beállításán dolgoznak.

6 Galéria: Az M3-as metró felújítása Fotó: BKV

A Semmelweis Klinikák és Corvin-negyed állomáson a legmarkánsabb változást a lejtakna területén láthatjuk, az új mozgólépcsők beépítése zajlik, amiből három már a helyére került. A biztonsági előírásoknak megfelelően vízköddel oltó berendezésekkel egészülnek ki a szerkezetek.





A korábban utasokat kiszolgáló, összesen 27 mozgólépcsőből már 24-et teljesen elbontottak és elszállítottak. Minden állomáson egyszerre folytatnak bontásokat és építéseket. Az állomási diszpécserhelyiségek lassan elnyerik végső formájukat és a belső kialakítás is hamarosan elindul. Az új különleges gépészeti berendezések szállítása is a végéhez közeledik. A főszellőző alagutakban injektálásokat végeznek, és helyenként már a ventilátorok összeállítását is befejezték.

A Deák Ferenc téri állomáson a legjelentősebb a szerkezeti átépítés. Az 2-es és 3-as metróvonalat összekötő átjáróban a szögletes formát eredményező téglafalat bontják, hogy a felújítás után az eredeti csőszerkezet váljon érzékelhetővé, így tágítva a térérzetet. Az akadálymentes elérést biztosító lift összekötő folyosója pedig már összeért a peronnal.