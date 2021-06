Vádalkut sejtenek Fekete Dávid ügyében

Ebül szerzett vagyonuk elvesztésén túl még a börtöntől is retteghetnek azok, akik üzleteltek Fekete Dáviddal. A százmilliókkal tartozó énekes üzletfelei közül már öten gyanúsítottá váltak – tudta meg a Blikk.

– mesélte a bulvárlap informátora.

De olyan valakire is lecsapott a rendőrség, akinek a volt megasztáros nemcsak tartozik, hanem komoly bűncselekménybe is belekeveredett. Rajtuk kívül jelenleg is házi őrizetben van az az autókereskedő, aki szintén hatalmasat bukott az énekes miatt.

Az informátor szerint Fekete Dávid egyértelműen túlélésre játszik, próbál a felszínen maradni, és ezzel egyre több embert ránthat magával. A lap úgy véli, ez azt igazolja, hogy a bebörtönzött bűnöző vádalkut köthetett.