Karácsony Gergely: Ingyenes antitest-vizsgálatra mehetnek a fővárosi idősek

Napokon belül megnyitjuk a regisztrációs felületet, amelyen keresztül bejelentkezés alapján biztosítjuk az antitest-vizsgálatot olyan eljárásban, amely mindenféle ellenanyag szűrésére alkalmas − jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester elmondta: az ingyenes antitest-vizsgálatot csak a hatvan évnél idősebb budapestiek számára biztosítják.

Itt az ideje, hogy az ostoba és felelőtlen politikai propaganda helyett cselekedjen végre a kormány, és megvédje azokat az időseket, akiknél a kínai oltás semmiféle ellenanyagot nem termelt. A kínai érdekek kiszolgálása, az ebből fakadó bizniszérdekek nyilvánvalóan nem lehetnek fontosabbak, mint a védettségükért aggódó idősek szempontjai

− írta bejegyzésében Karácsony Gergely, aki szakmai vizsgálatokra hivatkozva kitért arra, hogy a hatvan évnél idősebbek vállalhatatlanul nagy részénél a kínai vakcina nem termel kellő ellenanyagot.

Sok hír szól arról itthon is, hogy háziorvosok már elkezdték felüloltani aggódó pácienseiket, ám ezt csak nem hivatalosan tehetik − jelezte a főpolgármester, aki a koronavírus delta-variánsa miatt is kifejezte aggodalmát. Emlékeztetett: több európai országban is gondot okozott a fertőzés indiai változata, ahol már intézkedtek a védettséggel nem rendelkező polgárok újbóli oltásáról hatékony vakcinával.

Korábban a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla is bejelentette: kapacitástól függően, térítésmentes antitest-vizsgálatot biztosít azoknak, akik a kétdózisú védőoltás mindkét adagját megkapták már, és azóta eltelt legalább két hét, illetve ezt követően ellenanyag-vizsgálaton estek át, amelynek eredménye negatív lett.