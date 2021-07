Kényszergyógykezelésre ítélték a Covid-osztály sebészollós ámokfutóját

A Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken elrendelte az előzetes kényszergyógykezelését annak a kínai férfinak, aki márciusban a Honvédkórház Covid-osztályán sebészi ollóval többször arcon és mellkason szúrt egy másik beteget, aki később belehalt a sérüléseibe.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsított férfi elleni kényszerintézkedést fél évre rendelték el. A bíróság ezzel egy időben megszüntette a letartóztatását és elrendelte elmeállapotának egyhónapos megfigyelését.

A gyanúsított nemcsak a később meghalt nőt sebesítette meg, hanem az őt megállítani próbáló biztonsági őrt is. A törvényszéki közlemény szerint cselekménye közfeladatot ellátó személy és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletének a megállapítására is alkalmas lehet. Ha bűnösnek találják, akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.