Tényleg összeolvad az MSZP, a Párbeszéd és az LMP?

A sajtóban több olyan vélemény, értékelés és spekuláció is megjelent a közelmúltban, hogy az MSZP, a Párbeszéd és az LMP összeolvadhat, vagy legalábbis ebbe az irányba mozdulhatnak el a szereplők. Mindhárom pártnál utánakérdeztünk, van-e szó egyesülésről vagy annak tervéről.

Legutóbb a hvg.hu írta azt, hogy Karácsony Gergelynek „a remélt (elő)választási győzelmet követően” szüksége lenne egy erős politikai hátországra, ezért szorgalmazza az MSZP, a Párbeszéd és az LMP egyesülését. A lap úgy fogalmazott, „határidő már van, megoldás még nincs: legkésőbb az ellenzék tavaszi, vágyott választási győzelmére készen kell állnia a forgatókönyvnek, hogyan tud összefogni az MSZP, a Párbeszéd és az LMP egy új, zöld–baloldali formáció keretei közt”.

A három párt egyesülése mellett érvelő felvetések között az is gyakran szerepel, hogy a Jobbik és a DK dominálja az ellenzéki összefogást, ezt pedig az MSZP, a Párbeszéd és az LMP jobban tudná ellensúlyozni, ha egyfajta szövetséget hoznának létre.

A Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom esetében szintén nyitott kérdésnek számít, hogy milyen funkció várhat még rá az előválasztási kampányon túl. A sajtóban legtöbbször egy leendő ernyőszervezetként utalnak rá, amely kohója lehet egy létrejövő, új politikai formációnak Karácsony Gergely háttereként.

Korábban a főpolgármester stábja az Index ezt firtató kérdésére azt válaszolta: a 99 Mozgalom nem kíván párttá válni, a kormányváltásban elsődlegesen a pártoknak van szerepük. Ugyanakkor a mozgalom jövőjével kapcsolatban azt is írták: még korai megmondani, „mi lesz a kormányváltás után”.

A mozgalom egyik alapítója, Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, a jegybank volt elnöke az Indexnek arról beszélt: az, hogy a mozgalomból lehet-e az ellenzéki pártok egyfajta ernyőszervezete, függ attól is, hogy mi történik az előválasztásokon.

A közgazdász akkor úgy fogalmazott: bárki lesz is a közös miniszterelnök-jelölt, széles körű értékrendet kell képviselnie, és ehhez szükség lehet egy átfogó platformra. Azt is megjegyezte: el tudja képzelni, hogy ez a platform később a 99 Mozgalom legyen.

Egyáltalán nincs szó összeolvadásról

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke az Indexnek azt mondta: nem tudja, hogy Karácsony Gergely szorgalmazza-e az MSZP, a Párbeszéd és az LMP fúzióját, ugyanakkor semmi ilyesmiről nem esett szó a három párt között, illetve az LMP-n belül sincs napirenden.

Hozzátette: a szorosabb együttműködés és az egyesülés kérdését külön kell választani, előbbit pont az eredményezi, hogy mind a három pártnak Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelöltje.

A kérdésre, hogy a szorosabb együttműködésnek lehet-e következő lépcsőfoka, Schmuck Erzsébet azt válaszolta: nem gondolja azt, hogy ennek egy fúzió lenne a folytatása.

Egyáltalán nincs szó az LMP-n belül arról, hogy szervezetileg össze akarnánk olvadni az MSZP-vel és a Párbeszéddel

– hangsúlyozta az LMP társelnöke. Azt is határozottan cáfolta, hogy arról egyeztetnek: a 2022-es választás után a három párt frakciószövetségre léphetne a parlamentben.

Arra a felvetésre, hogy sajtóinformációk szerint az ellenzéki egyeztetéseket a DK és a Jobbik dominálja, ami ellensúlyozásra szorulhat az MSZP, a Párbeszéd és az LMP részéről, Schmuck Erzsébet azt mondta: nyilván eltérő támogatottságúak a különböző pártok, amelyek ennek megfelelően igyekeznek érvényesíteni az érdekeiket. A közös érdek: a kormányváltás és utána a közös kormányzás.

De azért mindegyik pártnak megvannak a maga szervezeti érdekei is

– tette hozzá a társelnök.

LMP-s forrásaink szintén azt erősítették meg, hogy a pártnál nincs az asztalon egy összeolvadás kérdése, a sajtóban megjelent felvetéseket vágyvezérelt spekulációknak, valamint finom nyomásgyakorlásnak nevezték.

Rossz következtetések a sajtóban

Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója az Indexnek azt mondta: igaz, hogy Karácsony Gergelynek erős hátországra van szüksége, de ez megvalósult azzal, hogy a szocialista párt, a Párbeszéd és az LMP a főpolgármestert nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének. Éppen ezért a három párt szorosan együttműködik, de arról, hogy összeolvadjanak, nincs egyeztetés, és nincs is napirenden a kérdés.

Molnár Zsolt ugyanakkor hozzátette: ha Karácsony Gergely közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt lesz, és a 2022-es választást is megnyeri, reális következtetés, hogy a jelenleginél szorosabb szövetségben zajlana a politizálás a három párt között. De nem úgy, hogy a három pártból egy lesz – ez politikailag is nehezen megvalósítható, illetve nem is tapasztal ilyen szándékot az MSZP pártigazgatója.

Az Index kérdésére azonban logikusnak nevezte, hogy a 2022-es választás után a három párt frakciószövetségre lépjen a parlamentben.

Az önkormányzati választások felé haladva a programalkotásban és a szövetségi politikában is el tud képzelni együttműködést, továbbá amennyiben Karácsony Gergelyből miniszterelnök lesz, Budapesten új főpolgármestert is választani kell, ebben is lehetnek közös érdekei a három a pártnak.

De ezek a kérdések még nincsenek napirenden, mert minden párt az előválasztási felkészüléssel és a miniszterelnök-jelölti kampánnyal van elfoglalva

– tette hozzá Molnár Zsolt.

Hangsúlyozta: most nem időszerű arról beszélni, hogy 2022 után milyen formája lehet a pártok együttműködésének. Az MSZP pártigazgatója szerint a tényekből részben rossz következtetéseket vontak le a szocialista párt, a Párbeszéd és az LMP jövőjét illetően a sajtóban, valójában ugyanis még egy kiforratlan folyamatról van szó.

Önálló identitással kampányolnak

Az Index kérdéseire válaszolva a Párbeszéd közölte: a három párt Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét támogatja, több helyen közös jelölteket indít, ezért magától értetődő, hogy rendszeres egyeztetések vannak, ám ezek nem a 99 Mozgalomról vagy a 2022 utáni lehetőségekről, hanem az előválasztási kampányról szólnak.

Mindegyik párt a maga szervezetével, önálló identitásával, jelöltjeivel vesz részt az előválasztási kampányban, erre fókuszálnak, nem másra

– fogalmaztak.

Az LMP és az MSZP után a Párbeszéd is megerősítette: nincs napirenden, hogy a három párt a 2022-es választás után a parlamentben frakciószövetségre lépjen, jelenleg az előválasztási felkészülés zajlik, amelyben szorosan együttműködnek.

Hogy a Karácsony Gergely alapította 99 Mozgalomnak lehet-e szerepe a három párt összefogásában, a Párbeszéd válaszában azt írta: a 99 Mozgalom a pártoktól független, Karácsony Gergelyt támogató szervezet, az alapítók elsősorban a Karácsony Gergely által meghirdetett programelemek kidolgozásában segítenek,

a mozgalom semmilyen módon nem vesz részt a három párt jövőjének a tervezésében.

A sajtóban megjelent felvetésre, hogy az MSZP, a Párbeszéd és az LMP erősebb érdekérvényesítő formával tudná ellensúlyozni a Jobbik és a DK dominálta ellenzéki tárgyalásokat, a Párbeszéd jelezte: egyenrangú felek alkotják az összefogást.

Egymással méltányos ellenzéki összefogásáról van szó, csak ez hozhat kormányváltást, majdan stabil kormányzást; valamiféle dominanciaszerep mindkettőt veszélyeztetné, ezért az MSZP, a Párbeszéd és az LMP is ehhez tartja magát

– közölte a Párbeszéd.

