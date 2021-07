Szulák Andrea után a másik ex is odaszólt Marsi Anikó választottjának

Szulák Andrea egykori férjének nem tartott sokáig a magánya, de az új kapcsolata is zátonyra futott. Sajtóhírek szerint nem volt sokáig magányos, és már Marsi Anikó mellett keresi a boldogságot, akinek már van két közös gyermeke Palik Lászlóval.

Szulák Andrea mellett egy másik népszerű színésznővel, Agócs Judittal is van egy közös gyermeke a férfinak, aki napok óta azért szerepel ismét a címlapokon, mert újabb híres barátnőt mondhat magáénak, Marsi Anikót, aki már külön él Palik Lászlótól.

Szerelmüket már nem is titkolják, nem bujkálnak a kíváncsi szemek elől, ennek is köszönhető, hogy Gábor volt párja, kislánya édesanyja, Szulák Andrea is tudomást szerzett a kapcsolatról, amiről megvan a véleménye – írja a Bors .

A mai hírek margójára... ahol még vannak tehetős elhagyott lövészárok, ott lehet tartani tőle, hogy ő felüti a fejét. Nincs több mondanivalóm

– nyilatkozta a lapnak. Erre volt párja, Gábor is reagált:

Mennyivel elegánsabb lett volna, ha csak annyit ír, hogy legyenek boldogok... én mindig azt kívánom neki, legyen boldog.

Agócs Judit egyébként igazat ad Szulák Andreának, akinek minden jót kíván az új párjával.