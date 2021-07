Elérte Budapestet a tram-train

A magyar vasút fennállásának 175. évfordulója alkalmából a budapesti Vasúttörténeti Parkban a hétvégén nemzetközi járműparádét és étkezőkocsi-találkozót tartanak. A programra megérkezett a tram-train is, amely először kalandozott ilyen messzire leendő állomáshelyétől.

A vasútvillamosra fel is szállhattunk, hogy meggyőződjünk róla, nem csak Lázár János álmaiban létezik. Eddig csak négy szerelvény érkezett meg Magyarországra a Stadler spanyolországi gyárából, de az építkezés kormánybiztosa kitartóan őszi indulást vizionál, holott ahhoz legalább hat levizsgáztatott, futópróbákon túlesett, megfelelőnek talált tram-train szükséges. A hibrid üzemű járművekről a MÁV elnök-vezérigazgatója is csak annyit mert megkockáztatni ünnepi beszédében, hogy

reményeink szerint már év végén üzemelni fog.

Homolya Róbert azt is kiemelte, hogy a klímacél eléréséhez a vasút részarányát a közlekedésben meg kell háromszorozni. A légkört károsító szén-dioxid-kibocsátás nagy részéért ugyanis a gépjárművek a felelősek, az üvegházhatásnak pedig katasztrofális következményei lehetnek: a sarkvidéki jégtakarók elolvadásától kezdve a megművelhető földterületek csökkenésén át az extrém viharok számának növekedéséig.

Ahhoz viszont, hogy a vasút ilyen mértékben előretörjön, nem elég az elmúlt 175 év tempója, jóval nagyobb sebességfokozatba kell kapcsolni. Ebbe az irányba mutató jel, hogy az év végéig 700 milliárd forintnyi új vasúti beruházást adnak át, a következő tíz évben pedig 6000 milliárd forintot szán erre a kormány – derült ki Juhász Roland beszámolójából.

Ezzel együtt a kormányzat 96,5 milliárd forintot biztosít a vasutas dolgozók béremelésére a következő három évben

– ígérte a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkára.

A Vasúttörténeti Park vasárnap 10 és 18 óra között az állandó kiállításon kívül számos magyar és külföldi jármű-különlegességet felvonultat, ezzel izgalmas időutazásra invitálja az érdeklődőket a hazai és európai vasút múltjától a jövőjéig. A járműparádéra Csehországból és Szlovákiából is érkeztek járművek. Több Nohab mozdony és a Volánbusz egy faros Ikarusa mellett a MÁV–HÉV néhány éve beszerzett Bz motorkocsija is megtekinthető. Számos magán-vasúttársaság tolató- és villanymozdonya is felvonul, egyes járművek vezetőállásába is be lehet mászni. Napközben két alkalommal, 11 és 14 órakor a fordítókorongon is körbemutogatják őket.

Aki a 175 év történelmét behatóbban szeretné megismerni, azt vándor vasúttörténeti kiállítással és jegykiadás-történeti gyűjteménnyel várják az Orient csarnok aulájában. Az autóbusz- és mozdonyszimulátor pedig interaktív élményt nyújt az érdeklődőknek.

A vasút szerelmesei utazhatnak az 1882-ben gyártott 1026-os és az 1942–45 között készült 411,118-as számú gőzmozdonyok vezetőállásán. A programba előzetesen azt is betervezték, hogy a látogatók nosztalgiaszerelvényen vonatozhatnak a Nyugatiból a Füstibe, ám mivel a pályaudvar az ígéretek ellenére nem készült el vasárnapra, ezt a tervet le kellett fújni.

(Borítókép: Wolf Géza / Index)