A legmélyebb gödörből is van kiút, ha van hit, szerencse és akaraterő – talán így lehetne a leginkább összefoglalni Bajcsi Norbert életét. A mélyszegénységből jött férfi életében többször is megjárta a poklok poklát, a börtönöktől a rehabon át. Történetéről most könyv és monodráma készül, de terveiről az Indexnek is őszintén mesélt.