Csak ismétlő oltást adtak be csütörtökön

Az elmúlt napon 64 új fertőzöttet jelentettek Magyarországon, egy beteg belehalt a fertőzés szövődményeibe − derült ki a koronavírusról tájékoztató oldal pénteki adataiból.

A beoltottak száma 5 617 260 fő, közülük 5 428 980 fő már a második oltását is megkapta.

260 fő, közülük 5 428 980 fő már a második oltását is megkapta. A járvány kezdete óta összesen 809 491 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

491 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 026 fő.

026 fő. A gyógyultak száma 748 157 fő.

157 fő. Az aktív fertőzöttek száma 31 308 fő.

308 fő. Kórházban 78 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban 65 új koronavírusos megbetegedést azonosítottak Magyarországon, halálos áldozata nem volt a járványnak. Kórházban 79 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 13-an voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5 611 260 fő volt, közülük 5 418 198-an már a második oltásukat is megkapták.

Augusztus 1-jétől Magyarországon felvehetik a harmadik oltást, akik már legalább négy hónapja megkapták a koronavírus elleni védőoltás második adagját. Müller Cecília országos tiszti főorvos korábban elmondta, hogy a harmadik oltás egyes sérülékeny csoportoknál indokolt. Idetartoznak az idősek, a krónikus betegségben szenvedők és a gyenge immunrendszerű betegek.

A harmadik oltásra már lehet időpontot foglalni az EESZT oldalán. Az, hogy ki milyen harmadik oltást kaphat, így néz ki (első helyen az először kapott vakcinák olvashatók):

AstraZeneca: Pfizer, Moderna, Sinopharm

Janssen: Pfizer, Moderna, Sinopharm

Moderna: Sinopharm, Janssen, AstraZeneca

Pfizer: Sinopharm, Janssen, AstraZeneca

Sinopharm: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen

Szputnyik V: Pfizer, Moderna, Sinopharm

Az egészségügyi dolgozók számára hivatalosan is kötelezővé tették az oltást, ezt rendeletben is rögzítették. A védőoltást a munkavállaló a munkáltató felszólítása után öt napon belül köteles felvenni és igazolni. Az augusztus 1-jén hatályba lépő rendelet kimondja: a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, ha az oltás felvételét a felszólítástól számított tizenöt napon belül nem tudja igazolni, vagy nem mutat be orvosi szakvéleményt, ami igazolja, hogy nem veheti fel a vakcinát.