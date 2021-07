Ősztől újra jön a Dancing with the Stars, változhat a zsűri

Hamarosan folytatódik a Tv2 Dancing with the Stars című táncos műsora. Az új évadban viszont komoly változás lehet a zsűri összetételében – írja a Blikk. A lap információi szerint az első évad négytagú zsűrijéből többen is távozhatnak.

Nagy valószínűséggel az ősszel induló második szériában is helyet kaphat az ítészek asztalánál Ördög Nóra műsorvezető és a többszörös showtánc-világbajnok, egykori Megatánc-győztes Kováts Gergely Csanád is. A Blikk úgy tudja, hogy Schiffer Miklós divatszakértő viszont távozhat a zsűriből, aki az előző évadban a dél-amerikai filmsorozatokból ismert Gabriela Spanic színésznővel is összetűzésbe került.

Molnár Andrea táncos, a zsűri negyedik tagja a lapnak elárulta: konkrét információja még nincs a folytatásról, egyelőre csak annyit tud, hogy hétfőn castingra kell mennie a csatornához, akárcsak Schiffer Miklósnak. Molnár Andrea úgy látja:

Ha szükség van rá a műsorban, akkor örül, ha nincs, akkor is van élete.

A Tv2 a Blikknek eljuttatott közleményében megerősítette, hogy már folyamatban van a Dancing with the Stars zsűrijének castingja. Az eredményről időben tájékoztatják a közvéleményt. Hétfőn viszont egy másik műsor, a Totem szereplőit jelentik majd be.