Nem lankad az érdeklődés a nyári táborok iránt, idén a turnusok 80 százalékos kihasználtsággal működnek. A korábbi évekkel ellentétben még most is sokan foglalnak augusztusra, a jelenség hátterében az áll, hogy most már azok a szülők is szívesebben engedik közösségbe a gyereket, akik nyár elején még tartottak ettől.

A hosszantartó bezártság után a szülők végül belátták, hogy a gyerekeknek minden eddiginél nagyobb szüksége van a nyári élményekre, a közös játszásra, ami az elmúlt másfél évben csak kevésszer adatott meg. Emellett a nyári szünet hosszú, tizenegy hétből áll, sokaknak pedig már év közben elfogyott az összes szabadsága, így a tábor ebből a szempontból is egy praktikus megoldás

– jelentette ki az Indexnek Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

A növekvő igényeket figyelembe véve több táborszervező pótturnusokat írt ki, de az ár-érték arányban legjobb szolgáltatást nyújtó helyek így is pillanatok alatt betelnek, van ahol már várólistára írják fel a gyerekeket. Az árak egyébként érdemben nem emelkedtek tavalyhoz képest, egy napközis tábor átlagára országosan 35 ezer forint, míg ez az érték az ottalvós táborok esetében már 56 ezer forint.

Továbbra is a napközis táborok a legnépszerűbbek, ottalvós programot a gyerekek 45 százaléka választ, ami egyre inkább közelít a járvány előtti trendekhez, amikor a két típust fele-fele arányban választották a családok.

Fotó: taborfigyelo.hu

„Mindezek ellenére egyelőre úgy tűnik, hogy a táborok kimondottan biztonságosak, tudomásunk szerint eddig egy gyereket sem kellett elkülöníteni, hazaküldeni koronavírus-fertőzés miatt" – mondta Tóth Béla, aki szerint ez annak is betudható, hogy egy januári felmérésük szerint a táborvezetők nyolcvan százaléka, míg a táborban dolgozók hetven százaléka tervezte magát beoltatni, és ez az arány idővel még javult is, a legtöbben pedig már a második oltáson is túl vannak.

Ettől függetlenül az alábbi óvintézkedéseket változatlanul be kell tartani:

Csak egészséges gyerekek és személyzet vehet részt a táborokban, ezt mindenkinek nyilatkozattal kell igazolnia.

A tábornyitáskor kötelezően fertőtleníteni kell, a gyerekeknek pedig higiéniás oktatást kell tartani rögtön a kezdéskor.

Ha valaki megbetegszik a táborban, el kell különíteni. Az elkülönített gyermek mellé személyzetet kell rendelni, akinek részére a táborszervező kötelessége védőfelszerelést biztosítani.

Azokban a táborokban, ahol több mint háromszázan vannak, kötelezően egy orvosnak is kell a helyszínen lennie.

A járvánnyal nem, de az időjárással meggyűlik a bajuk

Idén nyáron hol a 38 fokos kánikula, hol a semmiből érkező, elképesztő pusztítást végző vihar húzza keresztül a táboroztatók számításait, ezért most minden eddiginél fontosabb, hogy a pedagógusoknak legyen B-terve.

Egy jó tábor már eleve rendelkezik alternatív programmal arra az esetre, ha az eredeti terv valamilyen oknál fogva nem valósítható meg. Hőség esetén kirándulás, városnézés helyett inkább strandra viszik a gyerekeket, míg egy sporttábornál kiemelten fontos, hogy legyen a közelben egy sportcsarnok arra az esetre, ha a játékok szabadtéren nem tarthatók meg. Ezen a nyáron kulcsfontosságú a rugalmasság

– emelte ki Tóth Béla.

25 ezres utalvány helyett versenyképes fizetés

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Szabó Zsuzsa korábban az Indexnek arról mesélt, hogy a tanárok tábori fizetése nevetséges, vannak olyan pedagógusok, akik egy heti munkájukért 25 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak, amelyet vagy be tudnak váltani lakóhelyükön, vagy nem, mert nincs azt elfogadó üzlet.

Tóth Béla a nagy médiavisszhangot kiváltó hírre reagálva elmondta: a Táborfigyelőhöz tartozó 3500 táborban a bérezés országszerte nagyon eltérő, de a pedagógusok munkájuk elismeréseként mindenhol versenyképes fizetést kapnak.