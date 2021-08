Megnőttek a kórházi várólisták, miközben közelít a delta variáns

A negyedik hullám előszobájában sincs ideje pihenni az egészségügynek. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy heteken belül szembenézhetünk a delta variáns okozta megbetegedésekkel, de a kórházaknak és a betegeknek más problémájuk is akad: hihetetlenül hosszúak lettek a kórházi várólisták.

A járvány ideje alatt több ízben is leállították a nem életmentő beavatkozásokat, így augusztus elejére igencsak megnőtt a várakozási idő az állami egészségügyben. Jelenleg több tízezren várnak különböző műtétekre, emellett szakellátásra sem könnyű időpontot kapni. Míg előbbinél akár éveket is várhatnak egy-egy műtétre, addig utóbbinál heteket.

A járvány után sem lett könnyebb az egészségügy helyzete. S ugyan úgy tűnik, szusszanásnyi időt kaptak a szektorban dolgozók, de a kopogtató negyedik hullám, a nyájimmunitás elérése, a szakmában érzékelhető bérfeszültség , és a kötelező oltás miatt távozó szakemberek várható hiánya sem segíti a betegek helyzetét. Holott megközelítőleg több mint 30 ezer ember várakozik Magyarországon kórházi műtétre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) augusztus 4-ei adatai alapján.

Ez a szám önmagában nem tekinthető kiugrónak, a korábbi években is előfordult hasonló, de azok számára, akik a már többször felfüggesztett nem életmentő beavatkozások elhalasztása miatt még mindig napi fájdalmakkal élnek, egy-egy nap is elviselhetetlen.

de kik is azok, akik hosszú hónapok várakozása elé kénytelenek még nézni?

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataiból látszik, hogy a szürkehályog műtétek az elmúlt félévben igencsak felpörögtek, 15 439 szürkehályog-műtétet végeztek, de így is jelenleg 13 436 embernek lenne szüksége erre a beavatkozásra. így nekik most a felgyorsult műtétek ellenére is átlagosan 221 napot kell várniuk.

NEAK Várólista – A várakozók száma minden térségben (fő)

Fotó: NEAK

Szerencsések azok, akik a dél-alföldi térségből jelentkeznek térdprotézis műtétre, ott ugyanis átlagosan csupán 205 napot kell várni, míg aki az országi nyugati vidékén él, annak akár 813 napba is beletelhet, míg műtőbe kerül.

A csípőprotézis a műtétre még több páciensnek van szüksége, míg tavaly ez a szám 4500 embert jelentett, addig most 6664-en várnak arra, hogy minél előbb sorra kerüljenek.

Azoknak, akiknek gond van a szívükkel, szintén nincsenek könnyű helyzetben. Nyitott szívműtétre majdnem 900-an várakoznak, és a tervezett várakozási idő majdnem egy év (329 nap).

Ennél még többet kénytelenek szenvedni azok a betegek, akik gerincoperációkra vannak előjegyezve. Az átlagos tervezett várakozási idő 420 nap annak az 1284 főnek, akik ilyen típusú műtétre vannak rászorulva.

NEAK Várólista – Az átlagos tervezett várakozási idő (nap)

Fotó: NEAK

A helyzet a szakellátás területén sem túl rózsás. A szakorvosi rendelők csak hetekkel későbbi időpontot tudnak adni a betegeknek, akár fül-orr gégészetre, akár szemészeti vizsgálatra kér valaki időpontot. Néhány intézmény azonban jobb helyzetben van, és ennél hamarabb tudnak megjelenni a betegek az osztályon.

Akinek van lehetősége, nem vár

A fentebb felsorolt adatok listái az állami egészségügyi ellátásra vonatkoznak. Azonban, ha valaki abban a szerencsés helyzetben van, hogy egészségügyi problémáival nem kell kivárnia a várólistát, a magánszolgáltatók tudnak alternatívát nyújtani, ahol rövidebb idő alatt meggyógyíthatják a pácienseket. Ezért azonban súlyos összegeket kell fizetni. Ezért a betegek döntő többsége azonban kénytelen kivárni a állami egészségügy kínálta időpontot.

Javaslat a várólisták rövidítésére

A problémával a Magyar Orvosi Kamara (MOK) is tisztában van. A szervezet alelnöke, Lénárd Rita szerint, ha nem lesz negyedik hullám, abban az esetben is legalább öt hónap, amíg helyreáll a magyar egészségügy

Másfél éves elmaradásban van az egészségügyi ellátás nemcsak a várólistákkal, hanem a diagnózisok felállításával, a krónikus betegek kezelésével: nagyon nehéz lesz uralni ezt a helyzetet

– mondta el a Magyar Orvosi Kamara alelnöke az InfoRádióban.

Az egészségügyi szervezet a helyzet súlyossága miatt Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterhez fordultak. Levelükben úgy fogalmaznak, a járvány lecsengése után az ellátórendszer előtti legnagyobb kihívás a felgyülemlett várólisták kezelésének problémája. A MOK elnöksége szerint a helyzet csak komplex eszközökkel kezelhető, többek között szükséges, hogy a teljesítményfinanszírozás visszaállításával a járvány követező hulláma előtt minél több beteg juthasson ellátáshoz.

Mint írják, a magyar egészségügy jellegzetessége, hogy nagyok a különbségek az egyes intézményekben a betegek várakozási ideje között. Javaslataik között szerepel, hogy ezeket a kiegyenlítetlen várakozási időket betegirányítással hozzák egyensúlyba. Mivel a várólistákat központilag vezetik, lehetőség van a betegirányítás és elosztás technikai megoldására.

A betegeknek fel kell ajánlani a más intézményen elérhető korábbi időpontokat, vagyis a betegnek tudnia kell, hol juthat leghamarabb kezeléshez.

Kásler Miklós, az EMMI minisztere információink szerint még nem reagált a MOK megkeresésére.

(Borítókép: Ápoló lát el egy beteget az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet tüdőbelgyógyászati osztályán 2021. február 18-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)