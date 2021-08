A jövő buszával utazhatunk a Gellérthegyre

A kínai BYD nemrégiben adta hírül, hogy a sencseni gyártósorról legördült az egymilliomodik járművük. Ez azért óriási mérföldkő, mivel eddig alig néhány gyártó ért el ilyen nagyságrendet, ráadásul a BYD esetében ezek több mint fele teljesen elektromos meghajtású.





1995-ös alapítása óta a társaság jelentős tudásra tett szert az újratölthető-akkumulátorok gyártásában. A világ több mint 50 országában és régiójában van jelen megújuló energiára épülő megoldásaival. A 220 ezer embert foglalkoztató vállalat az elmúlt években globális expanziót hajtott végre, összeszerelő üzemet nyitott az Egyesült Államokban, emellett vegyesvállalatot alapított a Daimlerrel a Denza prémium elektromosautó-márka fejlesztése és piaci bevezetése érdekében. Elektromos járműveikkel működik a nulla károsanyag-kibocsátású buszok legnagyobb flottája az amszterdami Schiphol repülőtéren, és a világ legnagyobb városi elektromosbusz-flottája London utcáin.

Legyinthetnék a hírre, hogy Kína messze van, ámde a cég komáromi gyára már négy éve megkezdte az elektromos buszok gyártását Magyarországon, ráadásul jövőre a jelenlegi ötszörösére kívánják bővíteni gyártókapacitásukat, ami évi 1000 autóbuszt jelent. Hazai szempontból fontos előrelépést jelent, hogy a jövőben a vázgyártás is nálunk zajlik majd, most ugyanis még csak a hegesztett állapotban érkező karosszériaelemek összeszerelése az első itteni munkafázis.

A BYD elektromos buszát használja már a Volánbusz , de a fővárosban is tesztelték már. Igaz, az még egy hagyományos hosszúságú, 12 méteres jármű volt, most viszont a 8,75 méter hosszú midiváltozatával találkozhat a budapesti utazóközönség. A K7U típusú, teljes mértékben elektromos hajtású jármű egyetlen töltéssel akár 150 kilométert is képes megtenni.

A Budapesti Közlekedési Központtól az Index úgy értesült, hogy több vonalon is tesztelni fogják, így a gellérthegyi 27-es, a várhegyi 16-os, a belvárost átszelő 15-ös, a hegyvidéki 102-es és a Savoya parktól induló 158-as viszonylaton is ki lehet majd próbálni.

A konkrét tesztpéldány 2019 márciusában készült, az elmúlt két évben Franciaországban tesztelték. További érdekessége, hogy ez a kocsi képviselte a gyártót 2019 októberében a Nantes-i közlekedési kiállításon – tudtuk meg az üzemeltető Arrivabustól.

A Fővárosi Közgyűlés még 2019-ben fogadta el a Budapesti Mobilitási Tervet, amelynek fő célkitűzése a környezetbarát járművek használata a közösségi közlekedésben – emlékeztetett a Magyarbusz.info, hozzátéve, hogy a BKK két szolgáltatójával, a BKV-val és az Arrivabusszal közösen már többször tesztelt nullemissziós járműveket. A hétfőtől üzembe álló midibusz idén már a harmadik olyan tisztán elektromos hajtású típus, amelyet a budapesti utasforgalomban vallatnak képességeiről.