Értékesítené a Hegyvidéki Önkormányzat a Lejtő utca 28. alatti ingatlanát. A 12 ezer négyzetméter körüli terület kikiáltási ára 850 millió forint. Mindig hálás téma az aktuális ellenzék számára, ha egy önkormányzat saját vagyonának egyes elemeit eladásra kínálja fel, mert ezzel demonstrálható a közvagyon kiárusítása, az önkormányzati vagyonvesztés.

A XII. kerület történetileg a jobboldal egyik legerősebb bástyája volt, így azon kevés fővárosi területek közé tartozik, ahol a polgármestert és az országgyűlési képviselőt is a Fidesz adja. Ennek a helyzetnek a megingatására törekszik most a Momentum, illetve erős embere, Hajnal Miklós, aki 2019-ben egy rövid ideig önkormányzati képviselő is volt a Hegyvidéken. Az előválasztási kampányban, ahol a DK régi motorosával, Komáromi Zoltánnal kell megküzdenie fontos, hogy növelje ismertségét.

Ehhez jött kapóra az említett ingatlan eladás ügye, melynek felemelésével az előválasztási sikerhez szükséges karakterépítési munka mellett a végső rivális Fideszen is üthet. Miután nyilvánossá vált az önkormányzat értékesítési szándéka, a Momentum nagyszabású aláírásgyűjtést kezdeményezett a telek kiárusítása ellen. Miután a kormányoldal gyurcsányozására adott ellenzéki válasz Mészáros Lőrinc, így - nem meglepő módon - e petíció megfogalmazásába is bekerült:

Akadályozzuk meg, hogy a Németvölgyben egy újabb, nagy forgalmat generáló lakópark vagy irodaház épüljön! Ne legyen a Németvölgyben is Mészáros-villa!

Hajnal Miklós lapunk kérdésére ugyan semmilyen adattal vagy bizonyítékkal nem támasztotta alá, hogy a „Mészáros-villa” megépítése bármiféle szándék lenne, azt azonban elmondta, hogy a XI. és XII. kerület határán lévő, kiváló adottságokkal rendelkező terület, korábban sportolási funkcióval rendelkezett. Hónapokkal korábban, még az eladásról szóló hírek ismerete nélkül kezdtek a helyiekkel arról gondolkodni, hogy mire is lenne jó e gazos dzsungel, mire lenne igény. Akkor valamiféle parkot, vagy szabad strandot szerettek volna ott látni. Ehhez persze az önkormányzatnak száz milliókat kellett volna rá költeni. Pokorni Zoltán polgármester azonban máshogyan döntött. Hajnal Miklós szerint semmiféle előzetes egyeztetés nem előzte meg az eladási szándékot,

az azonban tény, hogy a leendő vevőt köti a sport- és sportolást kiszolgáló funkció szerződéses követelménye.

Ennek ismeretében eléggé hatásvadász csúsztatásnak tűnik a lakóparkkal, irodaházzal, Mészáros-villa építéssel fenyegetés. Nem is ebbe az irányba vitte Hajnal az aláírásgyűjtés indoklásának irányát, hanem arra, hogy ha egy önkormányzatnak nagyobb szüksége van a pénzre, mint a helyiket szolgáló vagyontárgy fejlesztésére, akkor ott nagy a baj. Ennek gyökerét a Momentum elnökségi tagja a fideszes kerületeket is sújtó kormányzati megszorításban látja. Szerinte nagy lyukak lehetnek a költségvetésben.

Én nem tudom, ki lesz az a magántulajdonos, aki rákölt 850 millió forintot egy telekre majd aztán parkosítja, hogy ott sétálhassanak az emberek, vagy kedvezményes áron strandolási lehetőséget biztosít a hegyvidéki lakosok. Szerintem ilyen nem lesz.

Azt is hozzátette, hogy minden olyan területnek, amit elad az önkormányzat, megvan az a kockázata, hogy NER-közeli céghez vagy személyhez kerül a piacinál kedvezőbb feltétellel. Ezzel szemben a Momentum azt szeretné elérni, hogy a telek önkormányzati tulajdonban maradjon. Hajnal Miklós szerint az eladási szándékról azért nem tudhatott korábban a szélesebb nyilvánosság, mert egy 2016-os önkormányzati határozat lehetővé tette a polgármester számára, hogy döntsön az elidegenítésre kijelölésről.

Az értékesítéséről a kerületi képviselőtestület döntött - szögezte le Fonti Krisztina alpolgármester, elismerve, hogy ennek költségvetési oka volt. A sporttelep saját tulajdonban történő fejlesztésére az önkormányzatnak nincs pénze.

A Mészáros-villával fenyegetésre azt mondja, az elidegenítésre nyílt liciten kerül sor, a sportfunkció kötelező megtartásának teljesülését pedig az önkormányzat a kerületi építési szabályozás eszközével érvényesíti. Külön sportági előírásokat nem kötnek ki, ám tekintve, hogy az ingatlanon a jelenlegi beépítettség nem növelhető, ez alapján elsősorban úszás és tenisz funkciók rehabilitációja várható. Fonti azt is hangsúlyozza, hogy

az építési övezeti besorolása korábban lakófunkció elhelyezésére is alkalmas intézményi funkció volt, ezt úgy módosítják, hogy az ingatlan kizárólag sportolási, illetve annak kiszolgálási célját szolgálhassa.

Az önkormányzat az elidegenítési bevétel egy részéből a telek egy 376 négyzetméteres területén játszóteret épít majd.

Az ügy szakmai vonatkozásai mellett Fonti Krisztina azt fájlalta leginkább, hogy amikor Hajnal Miklós közösségi oldalán, a telek eladással kapcsolatos bejegyzése alatt reagálni akart a megfogalmazott vádakra, akkor a Momentum politikusa észrevételeit két hétre elrejtette. Hajnal párttársát, Vadász Gábort egyébként már korábban írásban tájékoztatta az önkormányzat a licitkiírás részleteiről.

(Borítókép: Hajnal Miklós. Fotó: Bődey János / Index)