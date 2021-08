Megjutalmazták az ötéves hőgyészi kisfiút, aki kihívta édesanyjához a mentőket

Anyukám a földön fekszik

– mondta az ötéves hőgyészi kisfiú, Noel júliusban, aki azután hívott segítséget, hogy édesanyja rosszul lett és elájult. A rendőrség korábban a hívásról készült hangfelvételt is közzétette, amiből az is kiderült, hogy anyja végül a mentősök segítsége nélkül felébredt. Az esetről itt írtunk részletesen.

Noelt most jutalmul Szombathelyen a 112-es Segélyhívó Központban látták vendégül. A fiú a rendőröktől többek közt egy elismerő oklevelet, legót, kitűzőt, láthatósági mellényt, játék rendőrautót kapott, valamint egy rendőrmotorra is felülhetett.



A kisfiú találkozott azzal az operátorral is, aki a hívását fogadta korábban. A Szekszárdi Mentőállomás mentőtisztje pedig az ő nevükben mondott köszönetet Noelnek.

A kis hős azt is megnézhette, hogy miként dolgoznak a központban a hívásfogadók, valamint egy igazi rendőrjelvényt is kézbe lehetett, ami nagyon érdekes volt számára. A nap végén pedig elhatározta, hogy felnőttként ő maga is az egyenruhások táborához csatlakozik majd – közölte a rendőrség.