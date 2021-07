Itt a hangfelvétel: rosszul lett az anyukája, az ötéves Noel hívta a mentőket

Öt és fél éves kisfiú hívta a mentőket édesanyjához, aki rosszul lett az otthonában. A hívásról készült hangfelvételt a rendőrség közösségi oldalán tette közzé. „Anyukám a földön fekszik” − mondta az ötéves Noel, aki a segélyhívót tárcsázta. A kisfiút azonnal kapcsolták a mentőkhöz, ahol elmondta, hogy anyukája rosszul lett, és semmire nem reagál.

A kisfiúval nem volt otthon más felnőtt, ami miatt a mentős megkérte, hogy próbáljon a szomszédból segítséget kérni, míg a mentők a helyszínre érkeznek.

Nem mehetek ki az utcára egyedül

− válaszolt Noel, aki próbálta felrázni az édesanyját, szólítgatta is, azonban nem válaszolt. Az operátor kérésére Noel ellenőrizte anyja légzését is. Amíg a mentős szóval tartotta a kisfiút, addig a segítség is megérkezett a házhoz. A felvétel végén hallható, hogy az édesanya végül felébredt, és csodálkozva vette észre, hogy kisfia mentőt hívott hozzá.

Ügyes, büszke vagyok rád

− dicsérte meg ötéves kisfiát az édesanya.





Hasonló esetről már olvashattak az Index hasábjain, akkor a szintén ötéves Elena tárcsázta a segélyhívó központot, hogy segítséget kérjen, mert édesanyja elájult a konyhában.