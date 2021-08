Erdő Péter: A forrás nem áll meg a templom küszöbénél

A koronavírus-járvány csillapodtával helyreállt a templomi hitélet. Erről is beszélt Erdő Péter az InfoRádióban. „Olyan erőknek, amelyek bennünket meghaladnak, a kezükben vagyunk” – mutatott rá a bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, aki a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) közeledtéről elmondta, hogy az egész világ számára áldást kívánnak adni, kilépve a templomok falai közül.

A forrás nem áll meg a templom küszöbénél

– fogalmazott a bíboros, hozzátéve, hogy nemcsak egyházi, hanem világi programokat is szerveznek, például szeptember 4-én a II. János Pál pápa téren ültetett ebédet adnak félezer rászorulónak, és az ország több más városában is tartanak szeretetvendégséget.

Erdő Péter emlékeztetett rá, hogy utoljára 83 éve, Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján rendezték Magyarországon a NEK-et, amikor a Szent Jobbot az országon körbeszállító aranyvonat útja is központi eseménye volt a rendezvénynek, ami a replikavagon elkészülte után most is része lesz a programnak.

Budapest földrajzi elhelyezkedése is kedvező alkalom a találkozóra

– mondta a bíboros, kiemelve, hogy az egész keleti és a nyugati kereszténység találkozhat nálunk: a keleti szertartású katolikus püspökök találkozóját is erre az időpontra szervezték, ahova az ortodoxokon kívül a kopt és örmény ősi keresztény egyházakat is várják, de a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a hazai zsidóság képviselői is jelen lesznek. Sőt Erdő Péter kezdeményezésére lovári nyelven roma szentmisét is tartanak majd.

A legnagyobb eredménynek azonban azt tartja, hogy Ferenc pápa is jelen lesz a zárómisén. Emlékeztetett rá, hogy katolikus egyházfő először az ezredfordulón vett részt eucharisztikus világtalálkozón, II. János Pál akkor szülőföldjére, Lengyelországba látogatott. Most másodszor lesz ilyen, ami Erdő Péter szerint

az egész katolikus világ egységének az üzenete.

A bíboros azt is elárulta, hogy tokaji borkülönlegesség lesz az esemény hivatalos bora, és cukrászsüteményből is választottak hasonlót, amely reprezentálhatja az országot. Mivel a különböző programokra több százezer embert várnak, jó alkalom lesz ez Magyarország bemutatkozására is – tette hozzá.