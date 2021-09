Jön a negyedik hullám, már mentális védőoltást is lehet kérni

„Mentális védőoltás” néven programsorozat indult az egészségügyi dolgozók számára, hogy könnyebben feldolgozhassák mindazt, amin az elmúlt másfél évben keresztülmentek. Nem titok, hogy a járvány alatt bizony voltak olyan orvosok, ápolók, illetve más, az egészségügyben dolgozók, akiknek a mentális terhelés miatt szakemberhez kellett fordulniuk, de akadtak olyan kollégák is, akik az őket ért traumák miatt nem tudták folytatni a munkát. A szakma a jövőben – akár a negyedik hullám idején – ezt mindenképp szeretné elkerülni. A lehetséges megoldásokról a program szervezőjét, Ficzere Andreát, a Fogjunk Össze Alapítvány alapítóját kérdeztük.

„Foglalkozzunk azokkal, akik velünk foglalkoznak” – ezzel a mottóval indult el augusztus végén a Mentális védőoltás című programsorozat, amely fél éven keresztül minden hónapban jelentkezik egy egészségügyi dolgozóknak szóló eseménnyel. A program – amelynek az Uzsoki Utcai Kórház ad otthont – a Fogjunk össze Alapítvány mellett a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomhoz köthető, amely már évek óta a munka és magánélet egyensúlyával foglalkozik. A pandémia alatt ez a kérdés még fontosabbá vált, így a következő, szeptemberi eseménynek is ez áll majd a középpontjában.

Azért indítottuk el ezt a programot, hogy segítsük a munkatársainkat, és a lelki egyensúly megbillenése miatt lehetőség szerint ne veszítsünk el kollégát a jövőben

– jelentette ki az Indexnek Ficzere Andrea, utalva arra, hogy a járvány alatt több orvosnak és ápolónak is pszichológushoz kellett fordulnia, de akadtak olyan kollégák is, akik nem tudták folytatni a munkát.

„Még többen voltak azok, akik a harmadik hullám lecsengése alatt, után észlelték, hogy bizony baj van, ekkor tört ki belőlük mindaz, amit az őrült hajtásban hosszú hónapokig magukba fojtottak.

A mai napig sokan hiszik azt, hogy lelki bajok miatt segítséget kérni kellemetlen, valamint attól is tartanak, hogy stigma kerül rájuk.

Nehezen vagy nem jelentkeznek maguktól, ezért nekünk kell észlelni, ha valaki sokat szorong, esetleg depressziós a korábbi feldolgozatlan élmények miatt” – emelte ki az Uzsoki Utcai Kórház igazgatója.

Ijesztő élmények egy orvos szemével

A rendezvény első, augusztusi előadását dr. Németh Zsófia, az Uzsoki Utcai Kórház osztályvezető orvosa tartotta. Összefoglalta az elmúlt másfél évnek az egészségügyben dolgozók számára legmeghatározóbb és legijesztőbb eseményeit.

Ilyen volt például, amikor 2020. március 6-án érvénybe léptek az első Covid-intézkedések, és az addig csak külföldön veszélyt jelentő vírus megjelent hazánkban is.

Szintén megrázó pillanat volt, amikor hír érkezett arról, hogy egy amerikai orvosnő öngyilkos lett, feltehetően a pandémia pszichés hatásai miatt. Ekkor még senki sem értette igazán, miért lenne valaki öngyilkos, hiszen az egészségügyben dolgozók mindennapjai élet-halál harcról szólnak akkor is, amikor nincs pandémia.

Értetlenséget és szorongást okozott, hogy számos olyan szimptóma jelentkezett a betegek egy részénél, amelyekre egyáltalán nem lehetett számítani.

Pozitív hozadéka is van a járványnak

Ficzere Andrea arról is beszélt lapunknak, hogy az átélt nehézségek mellett pozitív élményekkel is gazdagodtak a kollégák, hiszen a járvány elleni küzdelemben nőtt az egészségügyi dolgozók megbecsültsége, amelynek eredményeképpen növekvő magabiztosság és motiváltság is tetten érhető a rendszerben.

A szinte háborús helyzet összekovácsolta a kórházi dolgozókat, új barátságok és komoly szakmai kapcsolatok szövődtek. A kollégák egy része azóta is rendszeresen szervez közös programokat, és szerencsére a harmadik hullám elcsendesedése sem törte meg ezt a kohéziót. Munka közben jobban odafigyelnek egymásra, könnyebben megértik a másik szempontjait, és sokkal inkább csapatként dolgoznak. Meglepett az is, hogy a pandémia idején sokszor olyanok váltak irányítóvá, akikről korábban nem gondoltam volna. Sokan a vészhelyzet beálltakor is képesek voltak szemléletet váltani, fejlődni, új dolgokat megtanulni

– részletezte a kórházigazgató. Kiemelte, hogy a korábban tanultak kincset jelentenek, hiszen ezek birtokában már sokkal magabiztosabban vághatnak neki egy esetleges újabb hullámnak, amelyre a legtöbben tudatosan készülnek. Ugyanakkor mindenki bízik abban, hogy az átoltottságnak köszönhetően nem lesz olyan intenzív, mint korábban, és remélhetőleg a betegek sem kerülnek olyan súlyos állapotba.

„Jót tett az egészségügyi dolgozóknak a nyári szusszanás, de ahhoz, hogy elkerüljük a tavaszi vészhelyzetet, nagyon fontos, hogy minél többen beoltassák magukat, többek közt amiatt is, mert a jelenleg súlyos állapotban lévő betegek szinte kivétel nélkül oltatlanok” – tette hozzá Ficzere Andrea.

(Borítókép: Ficzere Andrea. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)