Dániel Péter bejelentkezett az ördög ügyvédjeként, erre a blogger lebohócozta

Továbbra is nagy a találgatás arról, hogy ki lehet a Borkai Zsolt győri expolgármester szexbotrányát kirobbantó rejtélyes blogger, aki Az ördög ügyvédje néven híresült el a nyilvánosságban. Az ügyészség a napokban a DK-s Czeglédy Csabát gyanúsította meg, aki azt mondta, bár zseniálisnak tartja az ördög ügyvédjét, de nem ő az. Egy 2-3 fős szűk kört viszont meg tudna tippelni, aki(k)nek köze lehet hozzá.

A politikus meggyanúsítása után a blogger is cáfolt egy Polt Péter legfőbb ügyésznek címzett szűkszavú üzenetben. Mindenesetre nem Czeglédy Csaba az egyetlen, aki szívesen vállalná magára az ördög ügyvédjének szerepét. Néhány napja Dániel Péter, az Izraelben élő ügyvéd és botrányhős bejelentkezett a „posztra”. Azt írta:

Egyszerre nevetséges és felháborító, amit az orbáni diktatúra hatóságai, Polt Péter ügyészsége és a TEK dilettáns, ostoba pribékjei művelnek. Hiszen már hosszú ideje pontosan tudják, hogy én vagyok az »ördög ügyvédje«, de ennek ellenére ártatlan emberekből próbálnak bűnbakot csinálni. Először Keserű Sándorra, most pedig Czeglédy Csabára próbálják ráverni ezt a balhét.... helyettem. Miért? Nos azért, mert Izrael engem nem ad ki, többszöri kérésük ellenére sem. Ezért máson próbálják elverni a port ebben az ügyben... is. Ez újabb szánalmas pótcselekvés és persze durva jogsértés is Orbánék részéről! Üdvözlet Izraelből: dr. Dániel Péter ügyvéd és nemzetközi jogász, alias az »ördög ügyvédje«

A fotómontázsos műremekeiről is ismert Dániel Péter bejegyzéséhez ezúttal is mellékelt egy képet, amiben Czeglédy Csabának címezve azt írta, hogy a bizonyítékokat elvileg megküldte a magyar hatóságoknak is.

Az ördög ügyvédje viszont tegnap saját oldalán egy szűkszavú komment keretében rövidre zárta az Izraelben élő ügyvéd fejtegetését. Mint fogalmazott:

Most egy ideig megint nem leszek. Az adatok, információk gyűjtése tovább folyik. Dániel Péter pedig csak egy vásári komédiás.

Ebben az esetben két lehetőség áll fent: