Itt a videó a balkezes rabló kétbalkezes akciójáról

A hét elején számoltunk be róla, hogy augusztus 30-án késő este egy férfi fegyverrel rontott egy ferencvárosi dohánybolt eladójára. Most a rendőrség videót is közreadott az esetről.

A felvételen látható, hogy egy ideig bal kezében szorongatta pisztolyát, majd letette a pultra, hogy megkísérelje felfeszíteni a szekrényt, amelyben az értékeket tárolták. Szerencséjére az eladó úgy megijedt, hogy a botcsinálta rabló felhagyhatott a hiábavaló próbálkozással, megkapta a bevételt, ami mellé egy ingyen sörrel is beérte.

A rablót a IX. kerületi rendőrkapitányság járőrei néhány órán belül elfogták, megtalálták nála az ellopott pénzt és a fegyvert is. A 41 éves férfit őrizetbe vették, és ellene rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást.