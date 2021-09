Felütötte fejét a vírus, felvételi zárlatot rendeltek el a Szent János Kórház sebészetén

Miután két dolgozóról és egy betegről is kiderült, hogy covidos, az összes dolgozót és benn fekvőt tesztelték. A sebészeti osztályt jelenleg is fertőtlenítik, takarítják.

Több dolgozó és beteg covidos a Szent János Kórház sebészeti osztályán – értesült a Népszava. Információik szerint a kórház főigazgatója felvételi zárlatot rendelt el még péntek délután. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem fogadnak új beteget a sebészeti osztályon, a már ott kezelteket ellátják.

A lap úgy tudja, már a hét elején kiderült, hogy egy orvos Covid-fertőzött, őt azonnal karanténba küldték. Ő a mostani zárlatot kiváltó fertőzések észlelésekor már napok óta nem vett részt az osztály munkájában. Pénteken további egy dolgozó és egy beteg lázasodott be.

Ezért tesztelték az összes munkatársat és benn fekvőt.

A tesztelés nyomán találtak még három fertőzöttet. A hétvégén az osztályt takarítják, fertőtlenítik, vasárnap vagy hétfőn újabb teszteket végeznek, s amennyiben nem találnak vírussal fertőzött embert, újranyithatnak.

A Népszava emlékeztetett: egy hete már a Szent Margit Kórházból is több tucat fertőzöttet szállítottak Covid-osztályokra. A tapasztalatok szerint az oltottak körében viszonylag enyhe, náthaszerű tüneteket okoz a most fertőző delta-mutáció, ezért sokan nem is gondolnak arra, hogy Covid-fertőzöttek.

Az Indexnek korábban Ficzere Andrea, a Fogjunk Össze Alapítvány elnöke mesélt arról, hogy az egészségügy a korábbi tapasztalatok beépítése mellett tudatosan készül a negyedik a hullámra. Kiemelte, ettől függetlenül mindenki bízik abban, hogy az átoltottságnak köszönhetően az nem lesz olyan intenzív, mint korábban, és remélhetőleg a betegek sem kerülnek olyan súlyos állapotba.

„Jót tett az egészségügyi dolgozóknak a nyári szusszanás, de ahhoz, hogy elkerüljük a tavaszi vészhelyzetet, nagyon fontos, hogy minél többen beoltassák magukat, többek közt azért is, mert a jelenleg súlyos állapotban lévő betegek szinte kivétel nélkül oltatlanok” – mondta korábban Ficzere Andrea.

