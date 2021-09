A DK kormányzati vizsgálatot követel az egyházon belüli szexuális visszaélések miatt

A Demokratikus Koalíció kedden a kormányhoz fordult a katolikus egyházon belüli, a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények ügyében. Vadai Ágnes, a párt frakcióvezető-helyettese online sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a DK országgyűlési határozati javaslatot nyújt be, melyben kezdeményezi egy kormányzati vizsgálóbizottság felállítását az ügyben.

Ilyen bizottságot Franciaországban is létrehoztak 2018-ban, Vadai az USA-t, Ausztráliát és Chilét is említette példaként, Európából pedig Németországot, Ausztriát, Írországot.

Elmondta, azért léptek akcióba, mert a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyetlen levelére sem válaszolt, amit a témakörben megírt.

Szerinte a magyar kormány is bűnös abban, hogy nem kezdődött meg a gyermekek elleni szexuális és egyéb visszaélések rendszerszintű kivizsgálása. Felvetette, hogy az azonosított elkövetőket akár világi bíróság elé is lehetne idézni.

A DK korábban egy törvényjavaslatot is benyújtott, melyben átfogó belső vizsgálatra kötelezték volna a katolikusok egyházat a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélések ügyében, és azt is el akarták érni, hogy a gyónási titok ellenében nyilvánosságra hozzák az eseteket. A párt a melegellenes tartalommal feltöltött pedofilellenes törvény megszavazása után nyújtotta be a módosítót, melyet „valódi pedofitörvénynek” nevezett.

A módosítóra a Facebookra kitett levélben reagált a püspöki konferencia titkára: szerinte a DK törvényjavaslata ellentétes Magyarország Alaptörvényével és jogszabályaival, amely szerint a vonatkozó jogszabályok értelmében minden egyházi személyre, illetve egyházi intézményben dolgozóra ugyanazok a büntetőjogi szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. A gyónási titok szentsége a levél szerint magánál Ferenc pápánál sem vita tárgya. Ezért a katolikus egyház nem fog konzultálni arról, hogy a visszaélések feltárására oldják fel a papi titoktartást.

