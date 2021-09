Hatalmas hiba a Szputnyik után Janssent kérni

Mint arról korábban beszámoltunk, Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a harmadik oltást, amelynek felvételére augusztus 1-je óta van lehetőség.

Szintén írtunk már arról, hogy a keleti vakcinával oltottak számára az utazás nem könnyű, ugyanis számos ország csak az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinával oltott állampolgárokat engedi be, vagyis azoktól, akik Szputnyikot vagy Sinopharmot kaptak, a legtöbb helyen továbbra is tesztet kérnek. A harmadik oltás lehetőségével viszont felcsillant a remény, hogy az utazás számukra is könnyebbé válhat, de hiába. Zöld utat ugyanis csak azok kaphatnak, akik két nyugati vakcinát kaptak, vagyis még egy negyedik oltás is kellene a szabad mozgáshoz.

Csupán egyetlen kiskapu van, de ezzel a lehetőséggel is csak a kínai vakcinával oltottak élhetnek. Ők ugyanis kérhetnek harmadik oltásként Janssent, ami egydózisú vakcinaként egy oltás után is teljes védelmet nyújt, az uniós beutazási szabályok pedig ezzel összhangban készültek el. A harmadik oltás szakmai protokollja szerint a szputnyikosok viszont nem kérhetnek Janssent, ami azt jelenti, hogy az utazás számukra továbbra is nehézkes marad.

Az emlékeztető oltásokat a következőképpen lehet kombinálni:

AstraZeneca (vektorvakcina): Pfizer, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca

(vektorvakcina): Pfizer, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca Janssen (vektorvakcina): Pfizer, Moderna, Sinopharm, Janssen

(vektorvakcina): Pfizer, Moderna, Sinopharm, Janssen Moderna (mRNS): Sinopharm, Janssen, AstraZeneca, Moderna

(mRNS): Sinopharm, Janssen, AstraZeneca, Moderna Pfizer (mRNS): Sinopharm, Janssen, AstraZeneca, Pfizer

(mRNS): Sinopharm, Janssen, AstraZeneca, Pfizer Sinopharm (inaktivált): Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm

(inaktivált): Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm Szputnyik V (vektorvakcina): Pfizer, Moderna, Sinopharm, Szputnyik

Ennek ellenére lapunk információi szerint vannak olyan szputnyikkal oltott állampolgárok, akik a szakmai ajánlások ellenére is beadatták a Janssent harmadik oltásként – történt ehhez hasonló többek közt Győrben is – illetve a napokban több olvasó is jelezte lapunknak, hogy az utazásból fakadó nehézségeket így szeretnék orvosolni.

A témában megkerestük Falus András immunológust, aki elmondta, hogy ezt a két vakcinát nagyon nem érdemes keverni.

Mind a Szputnyik, mind a Janssen vektorvakcina, ráadásul mindkettő ugyanazt az adenovírust tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a két adag orosz oltóanyag által keletkezett immunválasz semlegesíti a harmadikként beadott Janssent, vagyis ez a kombináció kifejezetten hátráltatja a védelem kialakulását. Semmiképp sem ajánlom, komoly gondokhoz vezethet

– jelentette ki lapunknak Falus András immunológus, akadémikus.

A szakember szerint a szputnyikosok számára hosszú távon a két mRNS alapú vakcina – a Pfizer vagy a Moderna – valamelyike lehet a megoldás. Mint mondja, lehetséges, hogy vannak olyan háziorvosok, akik kérésre már most is adnak negyedik oltást a pácienseknek.

„Baj nem lehet belőle, de ha valakinek magas az ellenanyag-szintje, akkor alapvetően harmadik és negyedik oltásra sincs szükség” – tette hozzá Falus András, aki korábban Balkányi László orvosi tudásmérnökkel, Ferenci Tamás klinikai biostatisztikussal, Rékassy Balázs egészségügyi menedzserrel, Sarkadi Balázs kutatóorvos, akadémikussal, valamint Weltner János orvossal együtt megfogalmazott egy szakmai ajánlást a harmadik oltásra vonatkozóan.

Eszerint először is meg kell vizsgálni a kockázati tényezőket:

Nagy kitettség a fertőzésnek (pl. egészségügyi, szociális dolgozó, zsúfolt ügyfélterekben vagy nagy kontaktusszámmal dolgozó, zárt intézményekben élő ahol a távolságtartás nem biztosítható)

Fertőződés esetén nagy a súlyos lefolyás valószínűsége (pl. magas életkor, súlyos lefolyásra hajlamosító társbeteg, immunfunkciót érintő betegség)

Nagy az oltás hatástalanságának veszélye az oltott személy állapota miatt (pl. szervtranszplantáltak, immunszupprimáltak)

"Kis" kockázatúnak számítunk, ha ezek egyike sem áll fenn, és "nagy" kockázatúnak, ha bármelyik fennáll.

Szintén meg kell vizsgálni, hogy milyen típusú vakcinával történt az alapimmunizáció:

Pfizer: mRNS

Moderna: mRNS

AstraZeneca: vektor

Szputnyik: vektor

Janssen: vektor

Sinopharm: inaktivált

A táblázatból jól látszik, hogy az oltás elsősorban azoknak fontos, akik valamilyen oknál fogva nagy kockázatnak vannak kitéve. Ez a kockázat lehet egy betegség, a magas életkor vagy a nagy kitettség a fertőzésnek. „Ha ezek valamelyike teljesül, és az illető ráadásul Sinopharm vakcinát kapott, akkor mindenképp érdemes felvenni a harmadik oltást” – jelentette ki Falus András immunológus.

A kormány döntése értelmében ugyanakkor bárki felveheti az emlékeztető oltást, a fent említett szakmai ajánlás kidolgozói viszont úgy vélik, hogy az ilyen típusú, általános újraoltási kampány hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakosság belefáradjon az egész oltási programba. Mindez csökkentheti a későbbi oltási hajlandóságot abban az időszakban, amikor valóban szükség lenne újabb oltásra, például egy új mutáció megjelenésekor.

