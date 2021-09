Újabb pihenőpart nyílt a Dunánál

Újabb kísérleti dunai pihenőpart nyílt Budapesten. Erről a főpolgármester kabinetfőnöke számolt be közösségi oldalán. Az Árasztó part névre keresztelt pihenőt Albertfalván, a Kondorosi út magasságában alakították ki.

Nagyon örülök, hogy a szokásos belvárosi helyszínek mellett ezúttal egy külvárosi helyszínen is sikerült egy kis újítást és jobbítást megvalósítani. A külső kerületekben is rengeteg felfedezni való vár még ránk, ideje ezekkel a helyszínekkel is foglalkoznunk