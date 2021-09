Idén is bekapcsolták a Pegasust, ellenzéki portál üzemeltetője a célkeresztben

Újabb állomáshoz érkezett a Pegasus-ügy, ugyanis kiderült, hogy a kémprogramot idén is használták. Tavasszal több alkalommal is feltörték Páva Zoltán telefonját, aki korábban az MSZP-ben politizált, most pedig az ellenzéket nyíltan támogató EzaLényeg nevű portált üzemelteti – írja a Direkt36 a Telexen.

Információik szerint Páva készülékéről két szervezet, az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet és a Citizen Lab nevű kanadai kutatólabor biztonsági szakértői is megállapították, hogy feltörték az NSO nevű izraeli cég által kifejlesztett Pegasusszal. A vizsgálatok adatai szerint idén március 16. és 24., valamint május 23. és 27. között volt jelen a kémszoftver a készüléken.

Ezekben az idősávokban a telefon fertőzött volt. Azt nagyon nehéz megmondani az ilyen esetekben, hogy milyen adatokat szedtek le a készülékről, de azt el tudjuk mondani, hogy a Pegasus hozzáfért mindenhez, amihez Zoltánnak hozzáférése volt

– mondta a Direkt36-nak John Scott-Railton, a Citizen Lab vezető kutatója. Ez azt jelenti, hogy a kémprogrammal hozzáférhettek többek között a készüléken tárolt üzenetekhez, fotókhoz és videókhoz, de akár még a telefon mikrofonját és kameráját is bekapcsolhatták távolról.

A júliusban kirobbant Pegasus-ügy lényege, hogy a kémszoftverrel magyar újságírókat és közéleti személyiségeket is megfigyelhettek több más ország polgárai mellett. A kémprogrammal távolról, észrevétlenül lehet behatolni a kiválasztott iPhone-okba vagy Androidon futó eszközökbe, egy olyan kiskapun keresztül, amelyről a gyártók és a mobiltelefonok szoftvereinek fejlesztői sem tudnak. Korábban több mint 300 magyarországi célszemélyről írt a Direkt36, akiket 2018-ban és 2019-ben megfigyelhettek.

Karácsony Gergely: Egyre biztosabb, hogy a kormány retteg

Karácsony Gergely főpolgármester a mai hírekre videóban reagált. Facebook-oldalán így kommentálta a történteket:

Újabb, ellenzékhez köthető emberről derült ki, hogy megfigyelik a Pegasus szoftverrel. A kormány hiába mutatja erősnek magát, egyre biztosabb, hogy rettegnek

– írta videójához a főpolgármester.

Korábban számos újságíró érdeklődött a kormánynál arról, hogy van-e közük a megfigyelésekhez. Nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is erről kérdezték a kötcsei pikniken, azonban nem tudott érdemi információval szolgálni, mint mondta, nem tudja, hogy kik használták, ha használták egyáltalán, illetve kiemelte, hogy nem találtak törvénysértést sem az esettel kapcsolatban.