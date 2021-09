Több mint kétezren vonultak az első vidéki Pride-on

Cikkünk folyamatosan frissül...

Lezajlott az első vidéki melegfelvonulás Magyarországon, amelyet Pécsen tartottak meg. Az eseményre már január óta gyűjtöttek a fővárosi melegfelvonulás szervezői. A rendezvényt a Diverse Youth Network (DYN) szervezte, melynek mottója: „Bárhol Szabad”.

A felvonulást az egyhetes Freedom of my Identity Emberi Jogi Fesztivál előzte meg.

Már délután három órakor gyülekeztek az emberek a Kossuth téren, ahonnan délután négykor kezdett el vonulni a tömeg. A PécsMa.hu szerint a felvonuláson mintegy 1200−1300 ember gyűlt össze a Kossuth téren. A menet a Szent István térre érkezve 2000−2500 felvonulóval érkezett meg, ezzel szemben az ellentüntetők száma mindössze 130-ra volt tehető.

Kezdődik a Pécs Pride!!! Több, mint ezer fő várakozik a már most gyülekezőnél, hatalmas élmény itt lenni Magyarország első vidéki pride-ján

− osztotta meg közösségi oldalán a Budapest Pride.





A szervezők közösségi oldaláról kiderült, hogy szoros az együttműködés a rendvédelmi szervekkel, és több mint száz önkéntes és kamerás jogi megfigyelő dolgozik a részvevők biztonságáért.

A tömeg a Szent István térre ment, ahol beszédeket és pikniket tartanak majd. A felvonulás hivatalosan este nyolckor ér véget, ami után este kilenckor egy Freedom Party-t is rendeznek.

Az eseményről már Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje is bejelentkezett közösségi oldalán. A videón a háttérben Cseh Katalin és egy Meseország mindenkié plakát is feltűnt.

Azért jöttünk el, mert minden magyar egyelő, és nem szeretnénk, hogy bárkit is azért kirekesszünk, mert másképp szeret, mint a többség

− fogalmazott a politikus, aki elmondta álláspontját, miszerint Magyarországon is engedélyezni kellene a melegházasságot.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a XXI. századot sok színnel festjük

− tette hozzá Fekete-Győr András, aki elmondta, hogy nagyon sokan elmentek az eseményre.

A Momentum uniós képviselője, Cseh Katalin is részt vett az eseményen, ez a párt miniszterelnök-jelöltjének videójából is kiderült. A politikus közösségi oldalán már két bejegyzést is posztolt Pécsről. Egyikben azt írja:

Számunkra a sokszínűség érték, amit védelmeznünk kell. Kiállunk az elfogadás és az LMBTQ+ közösség tagjai mellett és fellépünk a gyűlölet ellen.

Egy másik bejegyzésből az is kiderült, hogy a pécsi Pride-on több „kormányválltáskát” is kiosztottak. Fekete-Győr András és Cseh Katalin szombat reggel még az előválasztás helyszínein voltak, amely a kezdés után néhány órával már le is állt. A szavazás csak hétfő reggel folytatódik majd.

Ellentüntetés

A helyi sajtó értesülései szerint az eseményen mintegy 130 ellentüntető is részt vett. Erről Hoppál Péter országgyűlési képviselő tett közzé bejegyzést, melyben leírja, hogy egy békés polgári naggyűlésen tiltakoztak a felvonulás ellen.

Békés polgári nagygyűlésen tiltakoztunk ma Pécs főterén a provokáció, az erőszakos LMBTQ-propaganda és a Pécs Pride ellen. Pécsett is kiállunk a gyermekvédelmi törvény mellett, nemet mondunk az iskolai és óvodai LMBTQ-érzékenyítésre, és megvédjük a magyar családokat

− olvasható a bejegyzésben.

(Borítókép: Pécs Pride Felvonulás 2021. szeptember 18-án. Fotó: Budapest Pride, Facebook-oldal)