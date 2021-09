19 milliós jutalmat fizetett ki magának a víziközműszámláról Iregszemcse volt polgármestere

Kitört a botrány a Tolna megyei Iregszemcsén, ahol a település előző polgármestere több millió forintot szavazott meg magának, amit a víziközműszámláról fizetett ki magának. A két és fél ezer lelket számláló községnek vádemelést javasolt a rendőrség − írja a Blikk.

A község egyik önkormányzati képviselője, Farkas János elmondta, hogy az előző polgármester és a képviselő-testület tizenkilencmillió forintot szavazott meg a városvezetőnek 2016 márciusában. Minderről a község jelenlegi vezetője, Tóth Szabolcs számolt be a testület 2019. őszi megalakulása után tartott közmeghallgatáson. A polgármester ugyanakkor elmondta, hogy a részletek még számára sem tiszták.

Azt viszont Tóth Szabolcs megemlítette, hogy a jutalmat a víziközműszámláról fizették ki, és másfél év múlva utalták oda-vissza. Ez szerintem bűncselekmény, hiszen a jutalomként felvett összeg olyan forrásból lett kifizetve, amelynek a célja ettől eltérő volt

− magyarázta a Farkas János, aki az ügyben feljelentést is tett. A rendőrség a nyomozás befejezése után vádemelési javaslattal élt.

A jutalommal kapcsolatban az is felmerült, hogy a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hamis. Az egyik ügyészségi határozatban az áll, hogy a volt jegyzőt gyanúsítottként is kihallgatták közokirat-hamisítás gyanúja miatt. Ezenkívül büntetőeljárás folyt közérdekű adattal visszaélés gyanúja miatt is, amit végül tavaly márciusban bűncselekmény hiánya miatt megszüntettek.