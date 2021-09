Szinte esélyese sem volt, ezért léphetett vissza Tóth Csaba

Belső felmérések alapján kimondottan rosszul állt Hadházy Ákossal szemben a nemrég visszalépő Tóth Csaba. A hvg.hu arról ír, hogy az MSZP-s politikus esélyei már az őt támogató pártok kihátrálása előtt sem voltak jók.

Sőt, a lapnak egy szocialista forrás már a visszalépések előtt azt mondta:

Csodaszámba menne, ha mindezek után Tóth Csaba nyerni tudna.

Egy zuglói MSZP-s párttag – aki maga is részt vesz az előválasztásban – arról is beszélt, hogy bár a szavazás titkos, azt tapasztalta: jóval több voks érkezik a Momentum, a Mindenki Magyarországa és a CivilZugló Egyesület által támogatott Hadházy Ákosra, mint Tóth Csabára.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Tóth Csaba hétfőn jelentette be visszalépését a zuglói előválasztástól. A szocialista politikus az árulás mellett arról beszélt, hogy a kampány igazságtalan körülmények között zajlik, és nincs arra szüksége, hogy tovább küzdjön a politikai mocsárban, ami egyben azt is jelenti, hogy Hadházy Ákos lett az ellenzéki összefogás közös jelöltje a XIV. kerületben.