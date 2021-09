Újabb részletek, sztárparádé és vakító luxus volt a Mészáros–Várkonyi-álomesküvőn

Háromszáz fős vendégsereg gyúlt össze Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea lakodalmán, a Story magazin pedig egy név nélküli helybélire hivatkozva azt írta, igazi „mesebirodalmat” építettek az alcsúti arborétumból.

A lap rejtélyes informátora úgy tudja, hogy korábban Mészáros Lőrinc lányának az esküvője is itt volt, s megjegyezte, amiatt is „nagy volt a sürgés-forgás”, a gázszerelőből lett kormányközeli milliárdos lagzija azonban még ezen is túltett fényűzésben.

Egyebek között négy kamionnyi hófehér virágot, dekorációt és kiegészítőt hozattak a helyszínre és állítólag még az aszfaltot is felszedték, hogy ne legyen hepehupás a műfű.

A helybéli szerint mindazonáltal a pár számára elsődleges volt a diszkréció, így a pazar menüvel várt, csaknem háromszáz fős lagzira egy többszintes beléptetési rendszeren keresztül lehetett bejutni és még a környező utcákon is civil biztonságiak tűntek fel.

A közbeszerzésekből meggazdagodott felcsúti milliárdos és a volt tévés műsorvezető lakodalmán nem csak Rod Stewart, de más nemzetközi hírességek, mint Luis Fonsi és Richard Clayderman is felléptek. A hazai előadók közül Radics Gigi, Talán Attila, Gönczi Gábor és a Smile együttes képviseltették magukat. Az esküvői fotók tanúsága szerint Várkonyi Andrea azt a „mágikus” bokaláncot viselte, amelyet 2012 óta látni rajta.